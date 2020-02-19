Для туристов в Одесской ОГА создадут специальные «магниты» и мобильное приложение

На втором заседании Туристического совета ОГА чиновники рассмотрели вариант создания 15 туристических «магнитов» и 15 инвестиционных «турмагнитов». Также они посчитали нужным доработать приложение-навигатор для туристов.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на заседании Туристического совета ОГА. Решение о создании такого совета в ОГА приняли в начале этого года. Были созданы фокус-группы по разным направлениям, чтобы поднять привлекательность посещения Одесской области для украинцев и жителей других стран.

– Мы хотим вовлечь всех участников туристического рынка в развитие привлекательности области. Сегодня мы обсудили проблемы и вопросы, которые возникали у фокус-групп, чтобы принять решение и понимать, куда нам двигаться дальше, – рассказал начальник управления туризма, рекреации и курортов ОГА Александр Шека.

Так, сегодня во время заседания прозвучала идея о создании «15 туристических магнитов» и «15 инвестиционных магнитов». Под этим подразумевается, что будут определены основные объекты туристической сферы Одесской области, которые будут привлекательны для туристов, а также для заграничного инвестора.

– То есть для улучшения определенной сферы туризма будет предложен тот или иной инвестиционный проект, который будет отличаться масштабом и будет интересен для территории. В рамках наших заседаний мы будем определять значимость и результативность. И таким образом будем определять некий атлас или каталог, – пояснил Александр Шека.

Вместе с этим будут созданы информационные центры в каждом районе отдельно. В них можно будет узнать самое интересное о территории, где находится турист: куда и как поехать, какие и где услуги получить.

Туристу также сможет помочь приложение, которое разрабатывают в ОГА. Оно сейчас работает в тестовом режиме, но к началу марта чиновники обещают презентовать его в готовом виде. В «Odessa region guide» уже есть около 30 локаций. Но бизнесмены, инвесторы и другие участники туристической сферы смогут дополнять его своими точками на карте.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!