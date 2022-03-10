Для работы в аптеках будут привлекать студентов-медиков

Для оказания фармацевтической помощи населению в условиях военной агрессии Российской Федерации против Украины студенты всех медицинских и фармацевтических специальностей получили право работать в аптеках.
Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.
В соответствии с приказом Минздрава, на период действия военного положения к работе могут привлекаться соискатели высшего или профессионального высшего образования на должности:
- ассистентов фармацевтов;
- помощников фармацевтов;
- на соответствующие должности специалистов в учреждениях здравоохранения.
Также необходимы студенты медицинских вузов и колледжей для работы на аптечных складах лекарств и товаров медицинского назначения.
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