Для «подфлажников» и не только: в Одессе работает единственный в стране Сервисный центр для моряков

Открытый в самом конце мая Сервисный центр – это первая в Украине подобная локация, где можно решить самый широкий спектр вопросов в сфере морского и речного транспорта.

В Сервисном центре можно получить удостоверение специалиста судовой команды морского либо речного судна, судоводителя малого либо маломерного судна. Здесь в режиме онлайн доступна услуга автоматической пролонгации действия сертификатов, а также без бюрократических задержек можно получить бланки необходимых документов.

– В Украине около 200 тысяч моряков. Ежегодно государство предоставляет им больше 100 тысяч услуг. Только в Одессе ежегодно необходимые документы впервые или повторно получают 22 тысячи граждан. Каждые 5 лет моряк нуждается в обновлении своих свидетельств и дипломов. Сегодня в Украине впервые появился проект, ориентированный на предоставление сервиса от государства морякам, — прокомментировал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Кроме того, администраторы Сервис-центра также будут регистрировать суда и осуществлять лицензирование. Также при центре работает Квалификационная комиссия, где моряки и судоводители могут при необходимости в прозрачной атмосфере сдать экзамены на получение сертификатов по выбранной профессии.

Оплата услуг осуществляется через терминал, установленный в здании филиала ГП «Морречсервис».

До конца этого года планируется открыть такие же сервисные центры в Киеве, Мариуполе, Херсоне и Измаиле. А в течение 2020-21 годов планируется запуск 14 центров на территории Украины.

Фото пресс-службы Морречтранса Украины