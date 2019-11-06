Для маленьких міст та сільської місцевості закуплять 822 поліцейських автомобілі

Сьогодні, 6 листопада, на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято рішення виділити кошти на закупівлю поліцейських авто.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, кошти передбачені на купівлю 822 поліцейських авто спеціально для маленьких міст та сільської місцевості. Рішення Уряду дозволить вже у 2020 році підвищити швидкість реагування поліції на виклики громадян у малих містах та селах.

Проект охопить майже 30 тисяч маленьких міст України, де проживає близько 28 мільйонів громадян, та передбачає у 2020 році ще 3200 офіцерів громади для роботи в ОТГ.

Фото: Народна Правда