Для коллекции: одесситам предлагают купить оригинальные квадратные монеты (фото)

Об этом сообщают в пресс-службе НБУ.

Денежные знаки, номиналом в десять гривен, изготовили из серебра 999 пробы.

Их будут продавать в наборах, которых появится около четырех тысяч. В каждый набор добавят по четыре таких монеты. Из них можно будет собрать, как из пазлов, целостное изображение в виде скифской пекторали.

Монеты поступят в продажу в ближайшие несколько месяцев. В розницу цена копеек составит 1,1 тысяч гривен.

К слову, для нумизматов, которые хотят первыми заполучить памятный набор “Пектораль”, 9 января устроят электронный аукцион на площадке товарной биржи. С условиями участия можно ознакомиться здесь.

Фото: НБУ

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