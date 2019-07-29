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Новости Одессы и Одесской области

Дизайнер из Одессы мастерит тюльку из ниток

Дизайнер из Одессы мастерит тюльку из ниток

Мастерица Ирина Новаковская создает необычные изделия с одесским колоритом, украшая их креативной вышивкой.

Свои сумочки и картины Ирина украшает маленькими рыбками, вышитыми гладью.

В интервью изданию «Культурометр» она отметила, что идея создавать сувенирную тюльку ей пришла неожиданно из социальных сетей. «Увидела селёдку на прищепках и всё… в самое сердце. Показала в Facebook, спросила, как идея для сумочки. И сразу пошли заказы», – рассказала дизайнер.

Она начала создавать такие изделия год назад, и с тех пор смастерила не одну сумочку с тюльками.

Ниток на такие рыбки требуется много, одна «тюлечка» требует около 12-13 часов работы.

Впрочем, Ирина Новаковская вышивает не только рыбок – на ее странице в Facebook можно увидеть и другие изделия.

Напомним, в этом году одним из официальных постеров Одесского кинофестиваля стало фото с изображением тюльки.

Фото: Ирина Новаковская, ОМКФ

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