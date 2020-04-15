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Новости Одессы и Одесской области

Дистанційне навчання та ЗНО: у МОН запустили інфоресурс про освіту під час карантину

Дистанційне навчання та ЗНО: у МОН запустили інфоресурс про освіту під час карантину

Усі зміни в освітньому процесі, впроваджені через карантин, відтепер зібрано на окремому інформаційному ресурсі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки України.

Зокрема, ТУТ розміщено інформацію про дистанційне навчання, завершення навчального року в школах, цьогорічне ЗНО та вступну кампанію.

– З початку карантину МОН ухвалило багато управлінських рішень, щоб адаптувати освітні процеси до його умов. Відтепер з ключовою інформацією щодо основних змін можна ознайомитись на окремому інфоресурсі. А детально про ці зміни, як і раніше, можна дізнатись на сайті МОН. Ми вдячні партнерам зі швейцарсько-українського проєкту DECIDE за підтримку ініціативи, яка стане в нагоді і педагогам, і батькам з учнями, і тим, хто слідкує за ситуацією з карантином в Україні, – зазначила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Інфоресурс містить ключову інформацію про зміни в роботі дитячих садків, шкіл, закладів ПТО, університетів та коледжів. Зокрема, тут розміщено актуальну інформацію про завершення навчального року в школах, цьогорічне ЗНО та вступну кампанію.

Сайт також містить корисну інформацію для педагогів – щодо режиму роботи, зарплат, відпустки, атестації, заповнення класних журналів, інструментів для дистанційного навчання тощо. На інфоресурсі також зібрано контакти установ і служб, які стануть у нагоді, якщо потрібно буде уточнити інформацію.

У разі змін режиму карантину або ухвалення через нього нових рішень у системі освіти інформація на сайті оновлюватиметься.

Фото: УП

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