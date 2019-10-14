В Одесской области диабетики к концу года могут остаться без инсулина

Запасы инсулина в Одесской области заканчиваются, а в бюджете областного управления здравоохранения средств на закупку лекарства нет.

Этот вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии Одесского облсовета по вопросам здравоохранения, сообщает УСИ.

Проблема была прогнозируема, поскольку бюджет на закупки ампул инсулина был заложен изначально с дефицитом.

Кроме того, сложности с закупкой инсулина связаны с ростом цен на лекарство и с увеличением количества больных диабетом. Число больных увеличилось с начала 2019 года с 10 до 12,5 тысяч жителей Одесской области.

В облсовете думают над тем, какие статьи бюджета можно урезать ради закупок инсулина. Иначе больные диабетом в скором времени могут столкнуться с отсутствием лекарства.

Напомним, ранее «Одесская жизнь» рассказывала о программе возмещения стоимости инсулина в Одесской области.

Фото: ndn.info