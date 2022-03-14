Девятнадцатый день войны: что происходит на фронтах?

Состояние, положение и характер действий обороны без существенных изменений. Вооруженными Силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре оккупантов — Одесская Жизнь

Вооруженными Силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины.

За предыдущие сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация по типу уточняется).

Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции по всем направлениям выдвижения не имели. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и содержании на ранее занятых рубежах.

Вновь фиксируются редкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

Нравственно-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС РФ выполнять приказы командования. По имеющейся информации, на территории России в городе Белгород расположен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения. Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, которые отказываются от участия в боевых действиях, с ними проводятся мероприятия досудебного дознания.

О готовности вооруженных сил Республики Беларусь к ведению войны с Украиной. По заявлению одного из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут.