Детская горбольница обзавелась современным отделением интенсивной терапии

В детской городской клинической больнице №3 в Суворовском районе Одессы после капитального ремонта открыли отделение интенсивной терапии.
Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, отделение рассчитано на 6 коек для детей возрастом от 29 дней до 18 лет.
Сюда могут поступать дети из всех районов Одессы, в том числе из домов ребенка, детских приютов, школ-интернатов.
При ремонте учтены все современные требования к организации отделений интенсивной терапии:
- установлена изолированная вентиляция для каждого реанимационного зала и бокса;
- предусмотрены бактериальные фильтры;
- в отделке стен использовано спецпокрытие, соответствующее мировым санитарно-эпидемиологическим стандартам;
- палаты оснащены многофункциональными кроватями;
- кровати укомплектованы противопролежневыми матрацами;
- кондиционеры оснащены специальными щитами для предотвращения сквозняков.
Для отделения закупили новейшее медоборудование, больница получила аппараты искусственной вентиляции легких «Hamilton C3» и «Hamilton C1» производства Швейцарии .
В числе нового оборудования — дефибрилляторы для экстренной реанимации при нарушениях сердечного ритма и анализатор газов крови для диагностики и коррекции метаболических нарушений у детей.
Кроме того, тут есть станция контроля и отображения показателей работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Данные выводятся на монитор круглосуточного поста наблюдения, где медики могут своевременно заметить изменения в показателях дыхания и кровообращения пациента.
В отделении заменили все коммуникации и смонтировали пожарную сигнализацию с системой оповещения.
На создание отделения и закупку медикаментов было выделено свыше 9 млн гривен.
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