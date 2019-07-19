Детская горбольница обзавелась современным отделением интенсивной терапии

В детской городской клинической больнице №3 в Суворовском районе Одессы после капитального ремонта открыли отделение интенсивной терапии.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, отделение рассчитано на 6 коек для детей возрастом от 29 дней до 18 лет.

Сюда могут поступать дети из всех районов Одессы, в том числе из домов ребенка, детских приютов, школ-интернатов.

При ремонте учтены все современные требования к организации отделений интенсивной терапии:

установлена изолированная вентиляция для каждого реанимационного зала и бокса;

предусмотрены бактериальные фильтры;

в отделке стен использовано спецпокрытие, соответствующее мировым санитарно-эпидемиологическим стандартам;

палаты оснащены многофункциональными кроватями;

кровати укомплектованы противопролежневыми матрацами;

кондиционеры оснащены специальными щитами для предотвращения сквозняков.

Для отделения закупили новейшее медоборудование, больница получила аппараты искусственной вентиляции легких «Hamilton C3» и «Hamilton C1» производства Швейцарии .

В числе нового оборудования — дефибрилляторы для экстренной реанимации при нарушениях сердечного ритма и анализатор газов крови для диагностики и коррекции метаболических нарушений у детей.

Кроме того, тут есть станция контроля и отображения показателей работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Данные выводятся на монитор круглосуточного поста наблюдения, где медики могут своевременно заметить изменения в показателях дыхания и кровообращения пациента.

В отделении заменили все коммуникации и смонтировали пожарную сигнализацию с системой оповещения.

На создание отделения и закупку медикаментов было выделено свыше 9 млн гривен.