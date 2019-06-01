«Дети улицы» — есть ли способ им помочь и куда обращаться?

1 июня во всем мире отмечают День защиты детей. И этот праздник далеко не формальный. Ведь во многих городах страны и даже в достаточно благополучной Одессе на улицах можно увидеть детей-беспризорников, бродяжек, попрошаек.

Мы встретились с заместителем начальника отдела ювенальной превенции Одесской области Дмитрием Ревуном и узнали, как обстоят дела с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, что делать при встрече с ними и куда звонить.

— Дмитрий, по каким причинам дети сейчас попадают на улицу?

— В основном, это дети из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, в том числе социально-экономических. Плюс, конечно же, элемент воспитания всегда присутствует. В таких семьях дети зачастую находятся без внимания взрослых, предоставлены сами себе, и это становится причиной того, что они начинают попрошайничать или бродяжничать.

— А если у ребенка нет родителей?

— Существует Постановление Кабинета Министров № 866, в котором четко прописано, как быть с такими детьми, как им помогать и как осуществлять патронаж. Им либо предоставляют опекуна, либо помещают в учреждения социальной защиты. Это могут быть как центры психологической реабилитации, приюты, так и детские дома семейного типа. Такого, чтобы дети, у которых нет родителей, занимались бродяжничеством, у нас нет. Это вопрос максимум двух суток — мы об этом всегда узнаем. Если такое происходит, в четкой связке работают представители юстиции, местного самоуправления, службы по делам детей и полиции.

— На улицах в любую погоду можно увидеть женщин, которые просят милостыню с младенцами на руках. Даже не верится, что это родные матери…

— К сожалению, чаще всего, это так. Если говорить о тех случаях, с которыми нам пришлось столкнуться, то все факты подтверждали, что это их дети. Это достаточно легко установить — мы связываемся с сотрудниками по месту прописки и получения документов и все проверяем. Правда, есть матери, за которыми мы наблюдаем годами, привлекаем их к ответственности, но в силу определенного несовершенства законодательства такие шаги не всегда работают. Были прецеденты, когда нам приходилось совместно с соответствующими службами забирать таких детей, а с родителями проводить максимально возможную работу. Мы разъясняем им, что если они будут вынуждать ребенка попрошайничать, им грозит ответственность вплоть до уголовной, так как в таком случае ребенок будет жертвой преступления со стороны собственного родителя. Таких родителей через суд лишают родительских прав. Но это, конечно, очень длинный путь.

— А если ребенку грозит непосредственная опасность, как быть в таком случае?

— В законе существует такое понятие, как немедленное отобрание ребенка. Для этого мы должны установить и оценить риски для его жизни и здоровья: например, если в мороз кто-то попрошайничает с ребенком в легкой одежде или с явными признаками болезни. В таком случае мы вызываем службу по делам детей, сообщаем в прокуратуру, поднимаем этот вопрос на комиссии по защите прав детей, привлекаем органы опеки и попечительства. Хотя эта процедура тоже не быстрая, но мы вместе со службой по делам детей можем сразу забрать ребенка у такого родителя, чтобы защитить от реальной опасности. Ведь у нас, как и у каждого человека, есть не только юридическая, но и моральная ответственность.

— Вы действуете только по сигналам или сами предпринимаете какие-то рейды, выезды? Помогают ли вам одесситы?

— Мы самостоятельно проводим рейды в местах скопления людей и там, где такие дети обычно могут находиться. Как раз сейчас у нас идет один из таких рейдов, он проходит ежедневно, в режиме нон-стоп. Мы работаем совместно с журналистами, представителями разных общественных организаций. Кроме того, нам очень помогают городские активисты, которые занимаются социальными слоями населения, и просто активные граждане. Есть также общая группа в «Фейсбуке», «Вайбере», где мы созваниваемся, координируем наши действия. И если кто-то увидел на улице беспризорного ребенка, он звонит нам напрямую, на мобильный телефон. А мы между собой решаем, кто где находится, и кому быстрее приехать. Мы очень благодарны нашим добровольным помощникам и социально ответственным одесситам за помощь. Ведь город у нас большой и мест концентрации людей, особенно летом, очень много.

— Куда попадают дети, которых отбирают у нерадивых родителей, какова их дальнейшая судьба?

— После оформления и подписания соответствующих актов служба по делам детей решает вопрос об их дальнейшей судьбе. Как правило, первое время ребенок находится в учреждении социальной защиты. Приоритетная задача службы по делам детей — работа с родителями и возвращение им детей в случае положительного результата. Но так, к сожалению, происходит не всегда. Некоторые родители отказываются идти на контакт, не хотят выполнять свои родительские обязанности, систематически привлекаются к ответственности. В таком случае службой по делам детей ставится вопрос о лишении их родительских прав. Параллельно с этим детей устраивают в детдома семейного типа, приемные семьи или находят им опекуна. Есть разные варианты, и сотрудники службы по делам детей стремятся, чтобы у нас не было социального сиротства, чтобы дети попадали не в приюты, а обретали семью. Ведь это не только вопрос условий быта, но и формирования личности. Кроме того, нужно максимально исходить из желания самого ребенка, его интересов, возраста. Например, к мнению и желанию детей 15-17 лет уже необходимо прислушиваться. Этот процесс строго индивидуальный и в наших реалиях очень непростой.

— Куда звонить одесситам, если на улице увидели ребенка-попрошайку?

— Сразу звонить на номер 102. Этому сообщению тут же будет присвоен номер и оно обязательно попадет к ювенальному сотруднику районного отдела полиции. Можно также обращаться по телефону Главного управления полиции в Одесской области — 779-40-61. Мы сразу об этом узнаем. Также можно сообщать в «Фейсбук» и социальные сети, звонить через мессенджер.

— А если ребенок, предположим, не сидит на месте, а передвигается по городу… Как быть в таком случае?

— Задача неравнодушного человека — сообщить максимум информации о таком ребенке. Ведь речь идет не о том, что мы должны как-то физически остановить этого ребенка — этого никто не имеет права делать. Если вы видите, что ребенок уходит с места, пытается пересесть в другой транспорт, и есть реальный шанс, что его трудно будет найти, в такой ситуации можно аккуратно познакомиться с ним, поговорить и эту информацию передать нам. Кроме того, мы в любом случае будем работать по его приметам, описанию — во что одет, как выглядит. Все наши подопечные нам хорошо известны — многих из тех детей, с которыми нам приходится общаться, я знаю поименно и пофамильно. Новые беспризорники в городе появляются крайне редко. В основном это люди, которые приезжают на сезон в Одессу из других областей Украины. Такая вот добровольная внутренняя миграция — попрошайничают, потом уезжают.

— Насколько быстро вам удается реагировать на сообщения?

— Могу сказать о сотрудниках ювенальной превенции — мы стараемся выезжать практически сразу. Но город у нас большой, а отдел ограничен сравнительно небольшим штатом. Поэтому при звонке на 102 не только мы работаем, тут и патрульная полиция подключается. Выезжает экипаж, сотрудники которого могут зафиксировать место, опросить свидетелей и дождаться ювенального инспектора. Когда же звонят непосредственно нам, мы также направляем информацию на 102, просим зафиксировать вызов, прислать экипаж. Мы всегда действуем вместе, и чтобы не тратить драгоценное время, одновременно используем все возможные способы и методы.