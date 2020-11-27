Десятки многоэтажек в Одессе остались без тепла из-за аварии

Об этом сообщили в КП “Теплоснабжение города Одессы”. Авария произошла на Адмиральском проспекте.
Устранять ее будут до 20:00.
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В Одессе завершились работы по замене тепломагистрали на улице Балковской.
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