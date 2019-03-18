Десять тысяч за информацию о вандалах: кто повредил памятник воинам УНР?

Мемориал облили краской и забросали яйцами.

В ночь на 18 марта в городе Ананьево Одесской области вандалы повредили памятник воинам Армии УНР. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Героика» в Facebook. Сотрудники благотворительного фонда предполагают, что это не просто акт вандализма, а политическая акция пророссийских сил.

За информацию о вандалах предлагают вознаграждение в размере 10 000 гривен. Сотрудники благотворительного фонда также отметили, что надеются на активную помощь Национальной полиции и Службы безопасности Украины в поимке злоумышленников.

На Одещині сплюндровано меморіал українським воякамВ ніч з 17 на 18 березня невідомими був сплюндрований меморіал… Опубліковано Благодійний фонд "Героїка" Понеділок, 18 березня 2019 р.

Фото: со страницы благотворительного фонда “Героика”.