Держгеокадастр зобов’язали створити цифрову модель території України за євростандартом

У проєкті Державного бюджету-2020 уже закладена необхідна сума коштів для того, щоб зробити обліт всієї України.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив Держгеокадастру провести аерофотозйомку України до кінця 2020 року. Відповідне завдання Глава Уряду поставив на нараді з очільниками обласних відділень Держгеокадастру і складом центрального апарату.

– Доручаю провести всі заходи вчасно та завершити створення сучасної цифрової моделі території України до кінця 2020 року. Наступного року земельний кадастр має бути наповнений на 100%, – звернувся до учасників наради прем’єр-міністр.

За його словами, пілотний проєкт до кінця року буде проведено у Волинській і Львівській областях. З весни 2020 року проводитиметься аерофотозйомка всієї України, за винятком окупованих територій.

– У нас є публічна кадастрова карта, і там є підкладка – власне карта, на яку можна подивитися. Ця карта давно прострочена. З 2002-го по 2008 рік – цей той період, коли проводили зйомки. Нікому не треба пояснювати, що за цей період ситуація трохи змінилася. Гугл набагато точніший, аніж офіційна карта, якою користується Україна, – сказав він.

За словами глави Уряду, в проєкті Державного бюджету-2020 до другого читання закладена необхідна сума коштів для того, щоб зробити обліт всієї України.

– Дві області мають бути завершені в цьому році. І весною буде проведено обліт всієї України. На кінець літа якість даних про землю буде принципово іншою, – зазначив Олексій Гончарук.

Метою є формування високоточних ортофотопланів з розширенням 1:10 000 європейського стандарту.

Фото: Пласт

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