Державний бюджет – 2020: на дороги витратять майже 75 млрд грн

Дорожній фонд у 2020 році заплановано у розмірі 69,7 млрд гривень.

Проект Державного бюджету на 2020 рік передбачає рекордний обсяг фінансування дорожньої галузі в обсязі 74,4 млрд гривень.

Про це повідомляє Урядовий портал.

– Дорожній фонд у 2020 році заплановано у розмірі 69,7 млрд гривень. Джерелами формування Державного дорожнього фонду визначено, зокрема, 100 % акцизного податку з пального і транспортних засобів та ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них. Курсова різниця вносить свої корегування у грошовий вимір цих 100%, – заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Кошти Дорожнього фонду у 2020 році заплановано спрямувати на:

розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення – 38,0 млрд грн;

будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) – 22,2 млрд грн;

заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм – 3,2 млрд грн;

виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування – 6,3 млрд грн.

Фото: vcrti.com.ua