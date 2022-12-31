Депутата Одесского облсовета будут судить за коррупцию

НАБУ и САП 29 декабря 2022 года направили в суд дело одного из депутатов Одесского облсовета — председателя одной из постоянных комиссий. Об этом они сообщили у себя на сайте.

Депутата поймали на «горячем» в июне 2022 года, когда он получал взятку в размере 120 тысяч гривен. В октябре 2022 года следствие было завершено.

Следствие установило, что депутат требовал и получил от директора больницы неправомерную выгоду. Взамен гарантировал не препятствовать в деятельности больницы, а также сохранение должности.

Действия лица квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины.