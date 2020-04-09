День звільнення Одеси від нацистських окупантів: одеситів закликали дотримуватися правил карантину (відео)

Міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав мешканців міста дотримуватися правил карантину під час Дня звільнення Одеси від нацистських окупантів.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
– Цього року ми святкуємо День звільнення Одеси від нацистських окупантів в умовах карантину, а значить – з урахуванням цілої низки обмежень. Це, звичайно ж, не змінює наше ставлення до цієї дати, до нашої героїчної історії. І я не сумніваюся в тому, що вже наступного року ми відсвяткуємо цей день у звичному форматі. А поки що я закликаю всіх одеситів відзначити наш особистий День Перемоги з дотриманням усіх карантинних заходів. На вулиці це – використання засобів захисту, дистанція між людьми, мінімум контактів, – звернувся Труханов.
Фото: скріншот з відеозапису
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