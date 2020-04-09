День звільнення Одеси від нацистських окупантів: одеситів закликали дотримуватися правил карантину (відео)

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

– Цього року ми святкуємо День звільнення Одеси від нацистських окупантів в умовах карантину, а значить – з урахуванням цілої низки обмежень. Це, звичайно ж, не змінює наше ставлення до цієї дати, до нашої героїчної історії. І я не сумніваюся в тому, що вже наступного року ми відсвяткуємо цей день у звичному форматі. А поки що я закликаю всіх одеситів відзначити наш особистий День Перемоги з дотриманням усіх карантинних заходів. На вулиці це – використання засобів захисту, дистанція між людьми, мінімум контактів, – звернувся Труханов.

Фото: скріншот з відеозапису

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