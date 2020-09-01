День знаний: почем в Одессе цветы для любимых учителей? (фото)

В Одессе за букет для учителей на 1 сентября продавцы просят до 300 гривен.

Корреспондент “Одесской жизни” побывал в цветочных магазинах на углу проспекта Шевченко и улицы Армейской.

По его словам, средняя цена за букет варьируется в разных магазинах. Чаще всего это 150-250 гривен. В общем, до 300 гривен. Но есть букеты и подороже – до 600 – 700 грн. Как говорится, почти на любой кошелек.

Чаще всего покупают для учителей младших классов. Но некоторые уходят из магазинов и с пустыми руками.

Ранее сообщалось, что Всеукраинский благотворительный фонд «Таблеточки» призывает не покупать привычные букеты на 1 сентября. Предлагается заменить их виртуальными цветами, а потраченные средства отправить на помощь онкобольным детям.

Фото: Артем Виноградов