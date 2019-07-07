День ВМС: как прошло празднование на Одесском морвокзале

День Военно-морских сил Украины отмечают 7 июля. Корреспондент «Одесской жизни» отправился сегодня на Одесский морской вокзал, где пришвартовались шесть кораблей и три катера.
С самого утра морвокзал был заполнен как взрослыми, так и детьми, но это были не только одесситы, а туристы и военные из других стран. Охрана набережной морвокзала была усилена, поэтому спуститься к причалу можно было только после проверки сумок и рюкзаков металлодетектором. Часть посетителей оставались наблюдать за кораблями с верхней части вокзала, но большинство спускались к пришвартованным кораблям, чтобы сфотографировать их с небольшого расстояния или сделать фото с военными.
Большое внимание привлек приезд президента Украины Владимира Зеленского, который побывал на корабле «Гєтьман Сагайдачний», а потом вышел пообщаться с прессой и одесситами. Конечно, не обошлось без просьб сделать селфи.
Военные моряки проводили экскурсии по «Гєтьману Сагайдачному», правда, приходилось выстоять в очереди.
Этот фрегат длиной в 123 метра и шириной в 14 метров не имеет ограничений по мореходности. Масса корабля – 3100 тонн. На вооружении у него 2 пушки, зенитно-ракетный комплекс, противокорабельная бомбовая установка, торпеды и вертолет. Полная скорость – 32 узла. Экипаж состоит из двухсот восьми человек.
Рядом с ним проходила выставка военной техники ВМС. На боевые машины начали карабкаться дети, садиться за руль или залезать внутрь бронетранспортёров. Военные же, в свою очередь, помогали им забраться в кузов и рассказывали о характеристиках бронированных транспортных средств.
Время от времени отчаливали катера ВМС Украины, чтобы показать публике некоторые маневры. Рядом с ними, в лодках, шли другие военные, но уже без моторов, а по старинке – вёслами.
А вот на иностранные корабли, принимающие участие в учениях “Си-Бриз”, подниматься не разрешали: на их борту патрулировали солдаты с автоматами, а на причале рядом выставили соответствующие таблички.
Около тысячи человек в этом году пошли служить в ВМС по желанию и триста человек из срочной службы подписали контракт. На данный момент в Военно-морских силах Украины служат около тринадцати тысяч людей, которые выполняют боевые задачи.
Более красочно о сегодняшних торжествах – в фоторепортаже корреспондента “Одесской жизни”:
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