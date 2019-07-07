День ВМС: как прошло празднование на Одесском морвокзале

День Военно-морских сил Украины отмечают 7 июля. Корреспондент «Одесской жизни» отправился сегодня на Одесский морской вокзал, где пришвартовались шесть кораблей и три катера.

С самого утра морвокзал был заполнен как взрослыми, так и детьми, но это были не только одесситы, а туристы и военные из других стран. Охрана набережной морвокзала была усилена, поэтому спуститься к причалу можно было только после проверки сумок и рюкзаков металлодетектором. Часть посетителей оставались наблюдать за кораблями с верхней части вокзала, но большинство спускались к пришвартованным кораблям, чтобы сфотографировать их с небольшого расстояния или сделать фото с военными.

Большое внимание привлек приезд президента Украины Владимира Зеленского, который побывал на корабле «Гєтьман Сагайдачний», а потом вышел пообщаться с прессой и одесситами. Конечно, не обошлось без просьб сделать селфи.

Военные моряки проводили экскурсии по «Гєтьману Сагайдачному», правда, приходилось выстоять в очереди.

Этот фрегат длиной в 123 метра и шириной в 14 метров не имеет ограничений по мореходности. Масса корабля – 3100 тонн. На вооружении у него 2 пушки, зенитно-ракетный комплекс, противокорабельная бомбовая установка, торпеды и вертолет. Полная скорость – 32 узла. Экипаж состоит из двухсот восьми человек.

Рядом с ним проходила выставка военной техники ВМС. На боевые машины начали карабкаться дети, садиться за руль или залезать внутрь бронетранспортёров. Военные же, в свою очередь, помогали им забраться в кузов и рассказывали о характеристиках бронированных транспортных средств.

Время от времени отчаливали катера ВМС Украины, чтобы показать публике некоторые маневры. Рядом с ними, в лодках, шли другие военные, но уже без моторов, а по старинке – вёслами.

А вот на иностранные корабли, принимающие участие в учениях “Си-Бриз”, подниматься не разрешали: на их борту патрулировали солдаты с автоматами, а на причале рядом выставили соответствующие таблички.

Около тысячи человек в этом году пошли служить в ВМС по желанию и триста человек из срочной службы подписали контракт. На данный момент в Военно-морских силах Украины служат около тринадцати тысяч людей, которые выполняют боевые задачи.

Более красочно о сегодняшних торжествах – в фоторепортаже корреспондента “Одесской жизни”:

Охрана набережной Проверяют сумки Зрители на набережной Зрители у причала Президент Украины Владимир Зеленский вышел к прессе и одесситам Военные корабли Возле иностранных кораблей не собираются люди - вход закрыт Вооружение кораблей Вооружение кораблей Вооружение кораблей Вооружение кораблей Вооружение кораблей Гетьман Сагайдачный Гетьман Зрители на набережной Катер ВМС Отчалил катер Отчалил катер Охрана Президент пошел на экскурсию по Гетьману Сагайдачному Фото с президентом Тренировки моряков и всех желающих часть экипажа Гетьмана Сагайдачного