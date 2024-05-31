День велоспорта, блондинок и попугаев: что еще празднуют 31 мая

Что празднуют в Украине и мире 31 мая. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 31 мая
Всемирный день попугаев
Этот день призван повысить осведомленность о важности сохранения видов попугаев, находящихся под угрозой исчезновения. Привлекается внимание к проблеме потери естественных сред обитания и незаконного отлова этих ярких птиц. Зоологические парки и природоохранные организации проводят специальные мероприятия и лекции для поддержки усилий по сохранению.
Международный день бортпроводника
Отмечается для признания важной роли, которую играют бортпроводники в обеспечении безопасности и комфорта пассажиров во время авиаперелетов. Это день, когда авиакомпании и пассажиры выражают свою благодарность бортпроводникам за их тяжелую работу и профессионализм. Также проводятся мероприятия для повышения профессионального уровня и социальной защиты работников этой сферы.
День веб-дизайнера
Посвящен всем, кто занимается созданием и разработкой веб-сайтов, отмечая их вклад в современную цифровую культуру. Это день, когда веб-дизайнеры могут обменяться опытом, посещать тематические семинары и воркшопы. Также предоставляется возможность новичкам получить ценные советы от профессионалов и вдохновиться новыми идеями.
День рождения велосипедного спорта
Посвящен чествованию истории и достижений велосипедного спорта, который с годами приобрел огромную популярность. Это день, когда велосипедисты и поклонники велоспорта вспоминают первые велогонки и выдающихся спортсменов. Во многих городах проводятся велопарады и соревнования, объединяющие энтузиастов разного возраста и уровня подготовки.
Всемирный день блондинок
Этот день имеет целью разрушение стереотипов и празднование многообразия красоты. Он акцентирует внимание на интеллектуальных и профессиональных достижениях блондинок, опровергая мифы об их несостоятельности. Известные блондинки из мира политики, науки, искусства и бизнеса часто выступают в медиа, вдохновляя других.
Европейский день соседей
Это день, когда люди имеют возможность укрепить отношения со своими соседями, способствуя созданию дружеских и сплоченных сообществ. Во многих городах организуются совместные мероприятия, такие как уличные вечеринки, пикники и другие социальные активности. Цель этого дня — способствовать взаимопониманию, помощи и солидарности между соседями.
Всемирный день без табака
Направлен на повышение осведомленности о вредных последствиях курения и пропаганду здорового образа жизни. Этот день стимулирует курильщиков отказаться от табака, предоставляя им информацию о возможных методах борьбы с этой зависимостью. Медицинские учреждения и общественные организации проводят различные информационные кампании и мероприятия для поддержки тех, кто стремится бросить курить.
Именины 31 мая
31 мая именины празднуют: Борис, Еремей, Кристина, Николай, Роман, Филипп.
Кто из известных людей родился 31 мая
В этот день родились:
- 1919 год: украинский литературовед, историк, археолог, переводчик, библиограф Леонид Махновец;
- 1931 год: ученый-украиновед и общественный деятель Петр Кононенко;
- 1955 год: украинский гребец Сергей Чухрай.
Памятные даты 31 мая
- 455 год: императора Петрония Максима убивает разъяренная толпа во время его попытки бежать из Рима;
- 1223 год: монголы под руководством Субедея и Джебе побеждают русско-половецкие войска на реке Калка;
- 1775 год: в Северной Каролине (США) принимают Мекленбургские резолюции;
- 1790 год: Соединенные Штаты принимают свой первый закон об авторском праве;
- 1805 год: французские и испанские войска начинают наступление на британцев на Даймонд-Рок, Мартиника;
- 1859 год: в Лондоне запускают знаменитые часы Биг Бен на башне парламента;
- 1868 год: в Париже проводят первые велосипедные гонки;
- 1870 год: профессор Эдвард Джозеф де Смедт из American Asphalt получает патент на асфальтовое покрытие;
- 1879 год: в Берлине открывают первую в мире электрическую железную дорогу и демонстрируют электропоезд, созданный Вернером фон Сименсом;
- 1884 год: американский врач и вегетарианский пропагандист Джон Келлог получает патент на кукурузные хлопья;
- 1894 год: во Львове открывают электрический трамвай;
- 1911 год: в Белфасте, Северная Ирландия, спускают на воду «Титаник»;
- 1911 год: президент Мексики Порфирио Диас бежит из страны во время Мексиканской революции;
- 1946 год: в Киеве создают самолетостроительное конструкторское бюро Олега Антонова;
- 1988 год: Всемирная организация здравоохранения провозглашает 31 мая Всемирным днем без табака (World No-Tobacco Day);
- 1989 год: на учредительной конференции в Неаполе основывают Международную ассоциацию украинистов.