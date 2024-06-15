День силы улыбки, фотографии природы и пожертвований: что еще празднуют 15 июня

Что празднуют в Украине и мире 15 июня. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 15 июня
День защиты пожилых людей пожилого возраста
Привлечение внимания к проблемам и потребностям пожилых людей, которые нуждаются в дополнительной поддержке и защите. В этот день различные организации и учреждения проводят мероприятия, направленные на улучшение условий жизни и социального обеспечения пожилых людей. Это также возможность повысить осведомленность общества о важности заботы и уважения к старшим поколениям.
Всемирный день жонглирования
Пропаганда искусства жонглирования как формы развлечения, спорта и творчества. Проводятся мероприятия, где жонглеры со всего мира демонстрируют свои навыки и умения. Этот праздник популяризирует жонглирование среди молодежи и способствует развитию этой увлекательной формы искусства.
Международный день серфинга
Пропаганда серфинга как спорта и образа жизни, способствующего физическому здоровью и гармонии с природой. В этот день организуются соревнования, мастер-классы и экологические акции в поддержку чистоты океанов и пляжей. Этот праздник также способствует повышению осведомленности о важности сохранения водных ресурсов.
Всемирный день ветра
Популяризация ветроэнергетики и ее роли в уменьшении выбросов парниковых газов и борьбе с климатическими изменениями. В разных странах проводятся мероприятия и образовательные кампании, рассказывающие о преимуществах использования ветровой энергии. Это также возможность для повышения осведомленности об устойчивых источниках энергии и их важности для будущего планеты.
День силы улыбки
Повышение настроения и позитивного настроя среди людей через простое, но мощное действие — улыбку. В этот день люди поощряются чаще улыбаться друг другу, делиться радостью и поддержкой. Позитивное взаимодействие помогает создать более доброжелательную атмосферу в обществе и укрепляет социальные связи.
День фотографии природы
Привлечение внимания к красоте и разнообразию природы через искусство фотографии. Этот праздник вдохновляет фотографов-дилетантов и профессионалов выходить на природу и фиксировать ее неповторимые моменты. Проводятся конкурсы, выставки и мастер-классы, способствующие распространению экологического сознания.
День Великой хартии вольностей
Чествование одного из важнейших документов в истории прав и свобод человека — Великой хартии вольностей. Этот праздник напоминает о ценности правовой защиты и свободы, заложенных в этом документе. Празднование включает образовательные мероприятия, лекции и дискуссии об историческом значении хартии и ее влиянии на современное общество.
Всемирный день пожертвований
Поддержка благотворительности и повышение осведомленности о важности пожертвований в пользу нуждающихся. Люди поощряются делать взносы в благотворительные организации и помогать тем, кто нуждается в поддержке. Этот праздник напоминает о силе коллективной помощи и сострадания в решении социальных проблем.
Именины 15 июня
15 июня именины празднуют: Михаил, Григорий, Семен, Степан, Федор, Григорий.
Кто из известных людей родился 15 июня
В этот день родились:
- 1941 год: родился известный украинский киноактер, сценарист, режиссер и писатель Иван Миколайчук;
- 1946 год: родился кобзарь и кандидат искусствоведения Михаил Хай;
- 1972 год: родился украинский политический деятель Андрей Мохник.
Памятные даты 15 июня
- 1215 год: английский король Джон Безземельный ставит печать на Великую Хартию Вольностей (Magna Charta), которая обеспечивала права и привилегии рыцарей, свободу действий церкви и обязывала короля следовать государственным законам;
- 1834 год: основан Киевский университет;
- 1844 год: Чарльз Гудьер получает патент на технологию вулканизации резины;
- 1851 год: в Балтиморе Джекоб Фуссель основывает первую в мире фабрику по производству мороженого;
- 1869 год: Джон Уэсли Гаят получает патент на целлулоид;
- 1924 год: Эдгар Гувер назначается руководителем ФБР и занимает эту должность следующие 48 лет, до своей смерти в 1972 году;
- 2007 год: происходит премьера первого украинского анимационного мультсериала «Лис Микитась»;
- 2014 год: впервые в истории чемпионатов мира по футболу во время матча Франция-Гондурас применяется автоматическая система определения гола «GoalControl».