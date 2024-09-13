День шоколада и позитивного мышления: что еще празднуют 13 сентября

Что празднуют в Украине и мире 13 сентября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 13 сентября
День осведомленности о врожденных пороках развития домашних животных
Привлечение внимания к проблеме генетических заболеваний у домашних любимцев. Ветеринары и зоозащитники проводят образовательные мероприятия, чтобы информировать владельцев о возможных рисках и методах профилактики. Этот день способствует ответственному разведению и уходу за животными.
Праздник сбора винограда
Традиционный праздник, отмечающий завершение сезона сбора винограда. Виноградари и виноделы организуют фестивали, где посетители могут попробовать свежий виноград и молодое вино. Это прекрасная возможность для общин собраться вместе и отпраздновать плоды своего труда.
День рождения пенициллина
Празднование открытия антибиотика, который революционизировал медицину. Научные учреждения проводят лекции и выставки, посвященные истории открытия пенициллина и его влияния на лечение инфекционных заболеваний. Этот день напоминает о важности научных исследований в области медицины.
День парикмахера
Чествование профессионалов, которые заботятся о нашей внешности и самочувствии. Салоны красоты часто предлагают специальные акции, а стилисты делятся своими секретами и новыми трендами. Это прекрасная возможность поблагодарить своего парикмахера за его творчество и мастерство.
День позитивного мышления
Поощрение людей к оптимистическому взгляду на жизнь. Психологи и коучи проводят семинары и воркшопы, обучая методам позитивного мышления. Этот день напоминает о важности психического здоровья и силе позитивного настроя.
День дяди Сэма
Чествование национального символа США. Проводятся патриотические парады и культурные мероприятия, рассказывающие об истории и значении этого образа. Этот день способствует объединению американцев и изучению их национальной идентичности.
Международный день шоколада
Празднование одного из самых любимых лакомств в мире. Кондитерские и шоколадные фабрики организуют дегустации и мастер-классы по изготовлению шоколада. Это прекрасная возможность узнать больше об истории, производстве и разнообразии шоколада.
Именины 13 сентября
Какие сегодня именины: Валериан, Илья, Леонтий, Николай, Александр, Петр.
Кто из известных людей родился 13 сентября
- 1931 год: украинский писатель Борис Харчук;
- 1961 год: украинский художник Оксана Иванкевич.
Памятные даты 13 сентября
- 1333 год: первое упоминание о Кафедральном соборе Кенигсберга;
- 1776 год: основан город Днепр;
- 1788 год: Нью-Йорк провозглашен столицей США;
- 1848 год: во Львовском университете создана кафедра украинского языка;
- 1902 год: в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы отпечатки его пальцев с места преступления;
- 1922 год: в Смирне во время резни греков и армян турецкой армией начался огромный пожар, который длился несколько дней и разрушил христианскую часть города;
- 1960 год: в США состоялся первый симпозиум биоников;
- 1960 год: президент США Двайт Эйзенхауэр подписал указ об установлении памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне;
- 1968 год: Албания вышла из Организации Варшавского договора;
- 1989 год: в Украине выявлены первые больные СПИДом: ими оказались две молодые жительницы Киева;
- 1993 год: подписано соглашение между Ясиром Арафатом и Ицхаком Рабином о признании Палестинской автономии.