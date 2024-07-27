День медика, бургера и декора: что еще празднуют 27 июля

Что празднуют в Украине и мире 27 июля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 27 июля
Международный день декора
Этот день посвящен искусству декорирования и дизайна интерьера. Он напоминает о важности создания гармоничного и эстетического пространства в наших домах и рабочих местах. Международный день декора поощряет экспериментировать с цветами, текстурами и стилями, чтобы сделать наше окружение более привлекательным и комфортным. Это также возможность почтить профессиональных декораторов и дизайнеров интерьера за их вклад в улучшение качества жизни.
День чествования волынки
Этот день отмечает один из древнейших музыкальных инструментов — волынку. Он призван подчеркнуть культурное значение этого инструмента в разных частях мира, особенно в Шотландии, Ирландии и других странах. День чествования волынки способствует сохранению традиционной музыки и ремесла изготовления волынок. Любители волынки и музыканты собираются вместе, чтобы играть на этом инструменте и наслаждаться его уникальным звуком.
День хождения на ходулях
Этот день поощряет людей попробовать свои силы в хождении на ходулях. Он направлен на популяризацию этого вида активного отдыха, развивающего баланс, координацию и физическую выносливость. Хождение на ходулях также является веселым и необычным способом провести время на свежем воздухе. Организуются различные мероприятия, конкурсы и выступления, чтобы привлечь больше людей к этому необычному хобби.
День трансатлантической связи
Этот день отмечает важную роль трансатлантических кабелей в современной коммуникации. Он напоминает об историческом моменте, когда первый подводный кабель соединил Европу и Северную Америку, значительно сократив время передачи информации. День трансатлантической связи подчеркивает важность технологических достижений, которые сделали возможными глобальные коммуникации. Это также возможность почтить инженеров и ученых, которые работали над развитием этих технологий.
День рождения гамбургера
Этот день посвящен одному из самых популярных блюд быстрого питания — гамбургеру. Он отмечается любителями этого блюда по всему миру, которые празднуют, готовя и потребляя разнообразные виды гамбургеров. День рождения гамбургера также напоминает об истории возникновения этого блюда и его эволюции от простого бутерброда до кулинарного феномена. Это также повод для ресторанов и кафе предлагать своим клиентам специальные акции и новые рецепты.
День «Возьмите свое комнатное растение на прогулку»
Этот день поощряет владельцев комнатных растений взять своих зеленых любимцев на прогулку. Это не только необычный способ провести время, но и возможность обеспечить растениям дополнительный свет и свежий воздух. День «Возьмите свое комнатное растение на прогулку» напоминает о важности ухода за растениями и создания благоприятных условий для их роста. Это также прекрасная возможность для любителей растений поделиться своим увлечением и опытом с другими.
День медицинского работника (День медика)
Этот день отмечает важную роль медицинских работников в обществе. Он напоминает об их самоотверженном труде, профессионализме и вкладе в сохранение здоровья людей. День медика является поводом выразить благодарность врачам, медсестрам и другим медицинским работникам за их ежедневный труд и заботу. Этот день также подчеркивает важность медицинского образования и поддержки развития медицины на государственном уровне.
Именины 27 июля
Какие сегодня именины: Герман, Иван, Николай, Николай, Эммануил.
Кто из известных людей родился 27 июля
- 1929 год: родился Иван Гнатюк, известный украинский поэт, прозаик и переводчик.
- 1935 год: на свет появился Владимир Юрчишин, украинский художник-график и мастер книжного оформления.
- 1937 год: родился Владимир Дячков, украинский писатель, критик и публицист.
Памятные даты 27 июля
- 971 год: заключено мирное соглашение между князем Святославом и византийским императором Цимисхием;
- 1147 год: Климентий Смолятич избран митрополитом русской (украинской) церкви;
- 1586 год: английский мореплаватель Уолтер Рэли впервые привез в Англию табак из американской колонии в Вирджинии;
- 1606 год: основание первой постоянной французской колонии в Канаде в Порт-Рояле;
- 1672 год: гетман Петр Дорошенко одержал победу над войском Речи Посполитой у Четвертиновки;
- 1694 год: по акту парламента основан Банк Англии;
- 1890 год: самоубийство нидерландского художника Винсента ван Гога;
- 1900 год: американский гастроном Луи Лессинг в Нью-Хейвене продал первый гамбургер;
- 1921 год: Фредерик Грант Бантинг выступил с докладом о получении инсулина;
- 1936 год: создан Институт истории Украины;
- 1974 год: президент США Ричард Никсон обвинен в препятствовании правосудию из-за отказа передать пленки, связанные с Уотергейтским скандалом;
- 1991 год: в Киеве создан Союз офицеров Украины;
- 2002 год: «Скниловская трагедия» — во время авиашоу на Скниловском аэродроме во Львове самолет Су-27 потерпел катастрофу, убив 77 и ранив более 400 человек, что стало крупнейшей катастрофой на авиашоу в истории;
- 2006 год: примерно в 16:00 в Секретариате Президента созван Общенациональный круглый стол по инициативе президента Украины;
- 2006 год: компания Intel представила первый процессор линейки Core 2;
- 2012 год: открытие XXX Летних Олимпийских игр в Лондоне.