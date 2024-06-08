День кукол, океанов и рождения пылесоса: что еще празднуют 8 июня

Что празднуют в Украине и мире 8 июня. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 8 июня
Всемирный день оздоровления
Направлен на популяризацию здорового образа жизни и профилактику заболеваний. В этот день подчеркивается значение физической активности, правильного питания и регулярных медицинских обследований. Цель — побудить людей заботиться о своем здоровье и благополучии.
День работника мебельной промышленности
Чествует тех, кто работает в сфере производства мебели, от мастеров до дизайнеров. Этот день отмечает важный вклад мебельщиков в комфорт и эстетику жилых и рабочих пространств. Это также возможность обратить внимание на инновации и достижения в области мебельного производства.
Всемирный день джина
Популяризация культуры употребления джина и его разнообразных коктейлей. Этот день дает возможность ознакомиться с историей напитка, его разновидностями и рецептами приготовления. Часто проводятся дегустации и мероприятия, где любители джина могут обменяться опытом и знаниями.
Международный день молодых орлов
Посвящен поддержке и защите молодых хищных птиц. В этот день привлекается внимание к важности сохранения мест обитания и питания молодых орлов. Также популяризируется знание о роли этих птиц в экосистемах и необходимости их охраны.
Всемирный день публичного вязания
Способствует популяризации вязания как вида творчества и социальной деятельности. В этот день люди собираются вместе на публичных местах, чтобы вязать и общаться. Это возможность обменяться опытом, научиться новым техникам и привлечь новых сторонников к этому ремеслу.
День города Севастополь
Отмечается торжественными мероприятиями, подчеркивающими историческую и культурную значимость города. В этот день проходят праздничные концерты, спектакли и выставки, которые демонстрируют достижения и традиции Севастополя. Жители и гости города могут насладиться праздничной атмосферой и принять участие в разнообразных мероприятиях.
Всемирный день куклы
Праздник, который отмечает важность кукол в культуре и искусстве. Куклы используются как игрушки, коллекционные предметы и художественные объекты, имеющие большое значение в различных культурах. В этот день проходят выставки, мастер-классы и другие мероприятия, посвященные искусству создания и коллекционирования кукол.
Всемирный день океанов
Привлекает внимание к важности сохранения океанов и их ресурсов. Этот день напоминает о роли океанов в поддержании климата, биоразнообразия и экономики. Пропагандирует охрану морских экосистем и ответственное отношение к морским ресурсам.
Международный день действий в защиту слонов в зоопарках
Направлен на улучшение условий содержания слонов в зоопарках. Привлекает внимание к проблемам, с которыми сталкиваются эти животные в неволе, и призывает к изменениям в подходах к их уходу. Активисты и организации проводят кампании и мероприятия, чтобы повысить осведомленность общества по защите слонов.
Международный день домохозяйки и домохозяина
Отмечает важную роль домохозяек и домохозяев в поддержании домашнего уюта и благополучия семьи. Этот день напоминает о важности домашнего труда, который часто остается незамеченным. Подчеркивается ценность ежедневных усилий, вложенных в создание комфортной среды.
Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга
Привлекает внимание к проблемам, связанным с опухолями головного мозга, и важности их ранней диагностики и лечения. В этот день проводятся информационные кампании, направленные на повышение осведомленности о симптомах, рисках и методах лечения этих заболеваний. Цель — поддержка пациентов и их семей, а также сбор средств на исследования.
День рождения пылесоса
Отмечает изобретение, которое изменило подход к уборке и гигиене в быту. Этот день напоминает об эволюции пылесосов от первых моделей до современных высокотехнологичных устройств. Чествуется вклад инженеров и изобретателей, которые сделали уборку легче и эффективнее.
Именины 8 июня
8 июня именины празднуют: Ефрем, Федор, Василий, Константин, Макар, Павел.
Кто из известных людей родился 8 июня
В этот день родились:
- 1987 год: военнослужащий 24-го батальона территориальной обороны «Айдар», участник российско-украинской войны, Герой Украины Виктор Гурняк;
- 1988 год: младший сержант Вооруженных сил Украины, Герой Украины Михаил Несолоный;
- 1989 год: украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Жовнир.
Памятные даты 8 июня
- 1668 год: Петр Дорошенко избирается гетманом Украины;
- 1783 год: начинается извержение вулкана Лаки в Исландии, крупнейшее известное в истории, повлекшее многочисленные жертвы;
- 1815 год: завершается Венский конгресс;
- 1824 год: канадец Ноа Кашинг получает патент на устройство для мытья и валяния шерсти;
- 1827 год: основывают грязевой курорт Саки;
- 1869 год: американец Айвз Макгаффни получает патент на пылесос;
- 1915 год: Казимир Малевич создает свой первый «Черный квадрат» (всего известно 4 авторских варианта);
- 1918 год: провозглашается Грузинская Демократическая Республика;
- 1919 год: во время Чертковской офензивы Украинская Галицкая армия берет Чертков и заставляет польскую армию отступить на 120 км;
- 1924 год: британцы Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин отправляются на покорение Эвереста, возможно, достигнув вершины задолго до Э. Хиллари;
- 1928 год: совершен первый авиационный перелет из США в Австралию;
- 1940 год: открыт плутоний, 94-й элемент в периодической таблице;
- 1947 год: впервые открывают судоходство по всему Днепру;
- 1949 год: выходит в свет роман Джорджа Оруэлла «1984»;
- 1965 год: компании «Фрито-Лей» и «Пепси-Кола» сливаются, образуя «PepsiCo»;
- 1967 год: в Средиземном море израильские воздушные и морские силы случайно атакуют американский корабль «USS Liberty», наблюдавший за военными действиями в регионе;
- 1989 год: во Франции впервые представлен боевой вертолет Ми-28;
- 1993 год: начинается всеукраинская забастовка шахтеров;
- 1999 год: в Украине становится доступной программа международного бакалавриата.