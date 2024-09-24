Новости Одессы и Одесской области

День караванщика и день исследований рака: что еще празднуют 24 сентября

День караванщика и день исследований рака: что еще празднуют 24 сентября

Что празднуют в Украине и мире 24 сентября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 24 сентября

Всемирный день исследований рака

Повышение осведомленности о важности исследований в сфере борьбы с раком. Целью является привлечение внимания к новым методам лечения, профилактики и диагностики. Специалисты и исследователи объединяют усилия для того, чтобы найти эффективные решения для лечения этого заболевания. Этот день также призывает к поддержке финансирования научных исследований.

Всемирная неделя сетчатки глаза

Информирование общества о важности здоровья сетчатки глаза и профилактике заболеваний, которые могут привести к слепоте. Медицинские учреждения и организации проводят просветительские кампании по ранней диагностике и лечению заболеваний, связанных с сетчаткой. Эта неделя подчеркивает необходимость регулярных осмотров у офтальмолога и повышает осведомленность о доступных методах лечения.

Всемирный день против патентов на программное обеспечение

Защита прав на свободу разработки программного обеспечения и протест против патентования кода, которое может ограничивать инновации. Этот день поднимает вопрос о том, как патенты на программное обеспечение влияют на развитие технологий и доступность информационных решений для общества. Инициаторы выступают за свободный обмен идеями и знаниями в цифровой сфере.

Международный день караванщика

Посвящен празднованию роли караванов в древней и современной торговле, культурном обмене и путешествиях. Он напоминает о значении караванов как исторических транспортных сетей, соединявших разные страны и цивилизации. Этот день также направлен на поддержку современных караванщиков, которые продолжают путешествовать с товарами через пустыни и отдаленные местности.

Именины 24 сентября

Какие сегодня именины: Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Степан.

Кто из известных людей родился 24 сентября

  • 1972 год: украинская биатлонистка, серебряный призер Олимпийских игр Елена Петрова;
  • 1975 год: украинский поэт-слеммер, певец и шоумен Артем Полежака;
  • 1984 год: украинская легкоатлетка Людмила Йосипенко.

Памятные даты 24 сентября

  • 1852 год: происходит первый полет на дирижабле с паровым двигателем от француза Анри Жиффара;
  • 1869 год: на американском рынке происходит паника из-за массовой скупки золотых слитков двумя бизнесменами (так называемая, «черная пятница»);
  • 1960 год: в США спускают на воду первый атомный авианосец «Энтерпрайз»;
  • 1989 год: папа Иоанн Павел II публично приносит извинения Галилею и вернул ему «право быть законным сыном церкви»;
  • 1993 год: Минюст Украины регистрирует Организацию Украинских Националистов (ОУН), ее глава —  последний Президент Украины в экзиле М. Плавьюк;
  • 1995 год: Украина отклоняет предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о создании таможенного союза с Беларусью и Россией;
  • 1998 год: в Лионе (Франция) впервые проводят операцию по трансплантации руки человеку;
  • 2004 год: во время президентской избирательной кампании в Украине в Ивано-Франковске совершают «яичное покушение» на Виктора Януковича.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua