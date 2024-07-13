День головоломки, рока и купания голышом: что еще празднуют 13 июля

Что празднуют в Украине и мире 13 июля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 13 июля
Всемирный день рома
Этот день посвящен празднованию рома, популярного алкогольного напитка, который имеет богатую историю и культурное значение. Ром часто ассоциируется с пиратами и тропическими островами, но он также является важной частью культуры многих стран. Празднование включает дегустации, коктейльные вечеринки и мероприятия, знакомящие с различными сортами и традициями производства рома.
Международный день головоломки
Этот день направлен на популяризацию головоломок как средства развития логического мышления и интеллекта. Он поощряет людей любого возраста заниматься разгадыванием различных головоломок, от классических кроссвордов до современных пазлов. Празднование этого дня может включать конкурсы, мастер-классы и другие мероприятия, способствующие интеллектуальному развитию и развлечениям.
Международный день горных пород
Этот день посвящен изучению и сохранению горных пород, которые являются основой нашей планеты. Он подчеркивает важность геологии в понимании земных процессов и ресурсов. В этот день проводятся образовательные мероприятия, выставки и экскурсии, знакомящие с различными типами горных пород и их значением для науки и промышленности.
Всемирный день рока
Этот день отмечает влияние рок-музыки на мировую культуру и ее важность в формировании музыкальных жанров. Он объединяет поклонников рок-музыки для празднования через концерты, музыкальные фестивали и радиоэфиры. Всемирный день года также является возможностью отдать дань уважения легендам жанра и поддержать молодых исполнителей.
Международный день купания голышом
Этот необычный день поощряет людей к естественному и свободному образу жизни, включая купание без одежды. Он направлен на уменьшение застенчивости и повышение самооценки через принятие собственного тела. В этот день проводятся мероприятия на пляжах и в природных зонах, где участники могут наслаждаться водными процедурами в естественном состоянии.
День музыки в парикмахерских
Этот день создан для того, чтобы поднять настроение клиентам и работникам парикмахерских с помощью музыки. Он подчеркивает важность приятной атмосферы и ее влияния на общий опыт посещения салонов красоты. В этот день в парикмахерских звучит живая музыка или специально подобранные плейлисты, создающие позитивный настрой и способствующие расслаблению.
Именины 13 июля
13 июля именины празднуют: Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.
Кто из известных людей родился 13 июля
В этот день родились:
- 1939 год: родился украинский писатель и народный депутат Украины Павел Михайлович Мовчан;
- 1940 год: родился украинский поэт, правозащитник и общественный деятель Иван Сокульский, который был членом Украинской хельсинской группы с 1979 года и одним из основателей НРУ и УРП на Днепропетровщине;
- 1976 год: родился украинский кинорежиссер, сценарист, писатель и общественный активист Олег Сенцов.
Памятные даты 13 июля
- 1260 год: происходит битва у озера Дурбе;
- 1772 год: британский мореплаватель Джеймс Кук начинает первое в истории кругосветное плавание с запада на восток;
- 1837 год: королева Виктория переезжает в Букингемский дворец, который становится основной резиденцией британских монархов;
- 1885 год: в Амстердаме открывают Государственный музей;
- 1908 год: в Лондоне начинаются IV Олимпийские игры, где впервые принимают участие женщины;
- 1920 год: основано Общество Красного Креста Украины;
- 1923 год: британский парламент принимает закон, предложенный леди Астор, запрещающий продажу алкоголя лицам младше 18 лет;
- 1939 год: Фрэнк Синатра записывает свою первую пластинку с песней «From the Bottom of My Heart»;
- 1944 год: начинается битва под Бродами;
- 1947 год: в Париже министры иностранных дел европейских стран соглашаются принять план восстановления Европы, предложенный госсекретарем США Джорджем Маршаллом;
- 1951 год: королева Елизавета II закладывает первый камень здания Королевского Национального Театра в Лондоне;
- 1973 год: выходит первый альбом группы «Queen».