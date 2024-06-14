День блогера, донора крови и нудиста: что еще празднуют 14 июня

День блогера, донора крови и нудиста: что еще празднуют 14 июня

Что празднуют в Украине и мире 14 июня. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 14 июня

Международный день блогера

Этот день посвящен признанию роли блогеров в современном информационном пространстве. Он напоминает о влиянии, которое блогеры имеют на общественное мнение и массовую культуру, а также подчеркивает важность ответственного отношения к распространению информации. Блогеры имеют возможность делиться своими мыслями и опытом с миллионами людей по всему миру, формируя общественное мнение и поддерживая актуальные дискуссии.

Всемирный день донора крови

Этот день направлен на повышение осведомленности о важности донорства крови и выражения благодарности добровольным донорам. Донорство крови спасает миллионы жизней ежегодно, помогая пациентам, нуждающимся в неотложной медицинской помощи. Поощряя людей стать донорами, этот день помогает обеспечить стабильные запасы крови для медицинских учреждений.

Международный день ванны

Этот день напоминает нам о важности релаксации и ухода за собой. Ванна помогает снять стресс, улучшить настроение и общее состояние здоровья. Отмечая этот день, мы можем позволить себе момент отдыха, наслаждаясь теплом и комфортом, которые дарит ванна.

Международный день натуристов (День нудиста)

Этот день отмечается сторонниками натуризма, которые пропагандируют естественный образ жизни без одежды. Он способствует принятию и уважению к собственному телу, а также подчеркивает важность свободы и гармонии с природой. Празднование этого дня помогает разрушать стереотипы и способствует толерантному отношению к натуризму в обществе.

Именины 14 июня

14 июня именины празднуют: Александр, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай, Юрий.

Кто из известных людей родился 14 июня

В этот день родились:

  • 1922 год: украинский общественный деятель, издатель, публицист, мемуарист, архивист Владимир Леник;
  • 1935 год: украинский языковед, доктор филологических наук, профессор, академик НАН Украины Григорий Пивторак;
  • 1961 год: украинский политик, финансист, краевед Станислав Аржевитин.

Памятные даты 14 июня

  • 1834 год: Исаак Фишер из Спрингфилда (штат Вермонт, США) получает патент на наждачную бумагу;
  • 1995 год: отряд чеченских боевиков под предводительством Шамиля Басаева захватывает больницу в городе Буденновск (Ставропольский край), с целью принудить российские власти прекратить боевые действия в Чечне и начать переговоры;
  • 1997 год: на аукционе «Сотби» в Нью-Йорке экземпляр комикса «Бэтмен» (1939) продается за $68 500;
  • 2014 год: возле Луганского аэропорта боевики ЛНР сбивают самолет Ил-76 ВВС Украины, погибло 49 военных на борту;
  • 2017 год: в Лондоне вспыхивает 27-этажный дом, погибло 12 человек, около 80 человек ранены, остальные пропали без вести.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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