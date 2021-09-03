День ангела сегодня: у каких имен?

Сегодня именины отмечают Павлы, Александры, Игнатии и Ефремы.

Павел — имя латинского происхождения, означает «малый», «небольшой». В разных фонетических вариациях оно стало популярным среди христиан благодаря апостолу Павлу. Женский аналог имени — Павла.

Александр — имя греческого происхождения, переводится как «защитник», а в более ранней версии — «оберегающий муж», в значении «мужчина», а не «супруг».

Имя Игнатий в переводе с латинского языка означает «огонь». Оно распространено во многих странах в разных формах. Так, например, в Польше — Игнаций, Литве — Игнас, Германии — Игнац, Италии — Иньяцио, Испании — Игнасио.

Ефрем — имя произошло от древнееврейского имени Эфрайим, которое переводится как «плодовитый».