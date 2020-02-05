“Деликатная награда”: два одесских туалета признали лучшими в стране

Конкурс на лучшую туалетную комнату Украины Best WC проводится второй год подряд. Это первая всеукраинская система оценивания таких, казалось бы, деликатных мест.

Кстати, во многих странах мира уже давно существуют такие рейтинги, которые пользуются популярностью не меньшей, чем рейтинги гостиниц или ресторанов.

В 2019 году в конкурсе приняло участие более 600 туалетов, при этом 300 организаций из разных уголков страны. Все они были поделены на пять категорий: общественные уборные, туалеты в медицинских центрах, в кафе-ресторанах-гостиницах, музеях-театрах-кинотеатрах-торговых центрах, инклюзивные туалеты.

Жюри оценивало все: чистоту, удобство, количество кабинок, интерьер, применение новых технологий, оригинальность помещения.

Победителями стали 25 туалетов. Одесские заведения стали лучшими в номинациях “Инклюзивный туалет” – Ресторан Bernardazzi, и “Рестораны-кафе-гостиницы” – ресторан “Двор 12” на Приморском бульваре.

Победителям вручили сертификат и наклейку на двери, которая информирует посетителей о достоинствах заведения.

Ознакомится с полным списком победителей и узнать условия участия в рейтинге в будущем году можно на официальном сайте премии.

Фото с официального сайта премии, 24.kg

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