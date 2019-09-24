Декілька сіл Лиманського району залишаться без газопостачання на два дні

Газ відключать у зв’язку з реконструкцією підводного газопроводу високого тиску.

Про це повідомляє Березівське УЕГГ АТ «Одесагаз».

З 24 по 26 вересня в таких селах як: Зоря Труда, Порт, Нова Вільшанка, Міщанин, Першотравневе буде припинено газопостачання.

Відключення буде проводитися з 9:00 ранку по 17:00 години вечора.

Газова служба звертається до всіх жителів сіл з проханням вимкнути газові прилади і не користуватися газом.

У разі невиконання цієї вимоги газові мережі залишаться без газу, що в свою чергу призведе до тривалого відновлення газопостачання.

Фото: zoda.gov.ua