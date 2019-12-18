Де в Одесі не буде газу у День святого Миколая: список вулиць

На розподільчому газопроводі по вулиці Комітетській проводитимуться ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі середнього тиску по вул. Комітетській, 24 з 9:00 по 17:30 19 грудня будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:
- провулок Виноградний, 12,18,20,22,21
- Бабеля, 10
- Балківська, 169
- Бугаївська, 41а
- Бугаївська, 25
- Бугаївська, 43
- Бугаївська, 21
- Бабеля, 24
- Середня, 83 а
- Середня, 83
- Дальницька, 43
- Дальницька, 25/5
- Дальницька, 25
- Дальницька, 25
- Колонічна, 7
- Дальницька, 44
- Балківська, 108
- Балківська, 120/1
- Балківська, 120
- Балківська, 120/4
- Балківська, 120/2
- Балківська, 124/1
- Мельницька, 20а
- Головківська, 54 в
- Головківська, 36
- пл. Михайлівська, 10
- Михайлівська, 44
- Головківська, 57
- Картамишевська, 9 а
- Картамишевська, 9
- провулок Банний,4
- Михайлівська, 25
- Головківська, 36
Фото: 112 Україна
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