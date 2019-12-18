Де в Одесі не буде газу у День святого Миколая: список вулиць

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі середнього тиску по вул. Комітетській, 24 з 9:00 по 17:30 19 грудня будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

провулок Виноградний, 12,18,20,22,21

Бабеля, 10

Балківська, 169

Бугаївська, 41а

Бугаївська, 25

Бугаївська, 43

Бугаївська, 21

Бабеля, 24

Середня, 83 а

Середня, 83

Дальницька, 43

Дальницька, 25/5

Дальницька, 25

Дальницька, 25

Колонічна, 7

Дальницька, 44

Балківська, 108

Балківська, 120/1

Балківська, 120

Балківська, 120/4

Балківська, 120/2

Балківська, 124/1

Мельницька, 20а

Головківська, 54 в

Головківська, 36

пл. Михайлівська, 10

Михайлівська, 44

Головківська, 57

Картамишевська, 9 а

Картамишевська, 9

провулок Банний,4

Михайлівська, 25

Головківська, 36

Фото: 112 Україна

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