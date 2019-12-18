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Новости Одессы и Одесской области

Де в Одесі не буде газу у День святого Миколая: список вулиць

Де в Одесі не буде газу у День святого Миколая: список вулиць

На розподільчому газопроводі по вулиці Комітетській проводитимуться ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі середнього тиску по вул. Комітетській, 24 з 9:00 по 17:30 19 грудня будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

  •  провулок Виноградний,  12,18,20,22,21
  • Бабеля, 10
  • Балківська, 169
  • Бугаївська, 41а
  • Бугаївська, 25
  • Бугаївська, 43
  •  Бугаївська, 21
  • Бабеля, 24
  • Середня, 83 а
  • Середня, 83
  • Дальницька, 43
  • Дальницька, 25/5
  • Дальницька, 25
  • Дальницька, 25
  • Колонічна, 7
  • Дальницька, 44
  • Балківська, 108
  • Балківська, 120/1
  • Балківська, 120
  • Балківська, 120/4
  • Балківська, 120/2
  • Балківська, 124/1
  • Мельницька, 20а
  • Головківська, 54 в
  •  Головківська, 36
  • пл. Михайлівська, 10
  • Михайлівська, 44
  • Головківська, 57
  • Картамишевська, 9 а
  •  Картамишевська, 9
  • провулок Банний,4
  • Михайлівська, 25
  •   Головківська, 36

Фото: 112 Україна

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