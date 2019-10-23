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Новости Одессы и Одесской области

Де в Одесі можуть переночувати бездомні у холодну пору року: список адрес

Де в Одесі можуть переночувати бездомні у холодну пору року: список адрес

Бездомні громадяни можуть отримати допомогу в спеціальному соццентрі Одеси.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Під час погіршення погодних умов та з метою надання своєчасної допомоги бездомним особам в осінньо-зимовий період у комунальній установі «Одеський міський центр реінтеграції осіб без визначеного місця проживання» функціонують відділення для ночівлі.

Так, по вул. Ціолковського, 1 працює відділення для ночівлі чоловіків. Воно розраховане на одночасне перебування до 94-х осіб.

По Балтській дорозі, 2 розташовані приміщення для розміщення 80-ти осіб без певного місця проживання. Тут можуть переночувати і жінки. За потреби є можливість встановити 30 додаткових  ліжко-місць. В осінньо-зимовий період Центр переведений на цілодобовий режим роботи.

На базі відділень Одеського міського центру реінтеграції осіб без визначеного місця проживання створено банки одягу та взуття.  Відповідно до сезону вміст банків одягу та взуття оновлюється. Клієнтів забезпечують теплими речами, гарячим харчуванням та засобами гігієни.

За ініціативи громадських організацій та волонтерів закуплений санітарний блок-контейнер.  Там проводиться санобробка бездомних осіб для уникнення розповсюдження різноманітних хвороб та інфекцій. Блок-контейнер розміщено на території відділення Центру реінтеграції по вул. Ціолковського, 1.

Медично-профілактичні послуги бездомним громадянам надаються пунктом першої медичної допомоги установи. Серед послуг: первинний огляд, видача направлень для проходження медичного обстеження, влаштування на лікування до стаціонару або будинків-інтернатів. Для цього налагоджено взаємодію з медичними закладами міста – Міською клінічною лікарнею №1, Центрами первинної медико-санітарної допомоги №7 та №10.

У разі значного зниження температури повітря на території міста будуть функціонувати стаціонарні пункти обігріву.

Окрім мінімальної соціальної допомоги, бездомні громадяни мають змогу звернутись до комунальної установи «Одеський міський центр обліку бездомних громадян» за сприянням у реєстрації адреси місця проживання, отримати інформаційну, консультативну та юридичну підтримку, допомогу у відновленні документів і працевлаштуванні.

Фото ілюстративне: Zaxid.net

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