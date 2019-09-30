Де у Одеській області питна вода не відповідає вимогам

У період з 19 по 26 вересня в Одесі відібрали 18 проб на санітарно-мікробіологічні і 14 проб на санітарно-хімічні показники.

Про це повідомляє «Одеський обласний лабораторний центр МОЗУ».

Всі досліджені проби відповідають гігієнічним вимогам до питної води, призначеної для споживання людиною.

Однак у області стан питної води значно гірший. Загалом по регіону було відібрано 204 проби питної води на санітарно-мікробіологічні і 124 проби на санітарно-хімічні показники.

Із них не відповідають вимогам по санітарно-мікробіологічним показникам 40 проб (19,6%), відібраних у таких населених пунктах:

місто Білгород-Дністровський;

місто Подільськ;

смт. Саврань;

Білгород-Дністровський район (села Підгірне, Козацьке);

Лиманський район (село Першотравневе);

Ізмаїльський район (села Утконосівка, Муравлівка);

Подільський район (села Качурівка, Розалівка);

Любашівський район (с. Ясеново-2);

Великомихайлівський район (села Великокомарівка, Новосамицьке, Тростянець).

По санітарно-хімічним показникам вимогам не відповідають нормам 23 проби (18,5%), а саме:

місто Болград;

місто Татарбунари;

Іванівський район (с. Павлинка);

Котовський район (села Качурівка, Розалівка);

Саратський район (села Мирнопілля, Камянка, Фараонівка, Фуратівка);

Арцизький район (с. Теплиця);

Татарбунарський район (с. Тузли).

Також з’явилися результати моніторингових лабораторних досліджень відносно стану якості морської води, відібрані у визначених точках на 22 пляжах міста Одеси та Білгород Дністровського, Татарбунарського, Кілійського, Овідіопольського, Лиманського районів. Там проби морської води по санітарно-мікробіологічнимі показникам відповідають гігієнічним вимогам.

Фото: fakti.ks.ua