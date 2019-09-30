Де у Одеській області питна вода не відповідає вимогам

У період з 19 по 26 вересня в Одесі відібрали 18 проб на санітарно-мікробіологічні і 14 проб на санітарно-хімічні показники.
Про це повідомляє «Одеський обласний лабораторний центр МОЗУ».
Всі досліджені проби відповідають гігієнічним вимогам до питної води, призначеної для споживання людиною.
Однак у області стан питної води значно гірший. Загалом по регіону було відібрано 204 проби питної води на санітарно-мікробіологічні і 124 проби на санітарно-хімічні показники.
Із них не відповідають вимогам по санітарно-мікробіологічним показникам 40 проб (19,6%), відібраних у таких населених пунктах:
- місто Білгород-Дністровський;
- місто Подільськ;
- смт. Саврань;
- Білгород-Дністровський район (села Підгірне, Козацьке);
- Лиманський район (село Першотравневе);
- Ізмаїльський район (села Утконосівка, Муравлівка);
- Подільський район (села Качурівка, Розалівка);
- Любашівський район (с. Ясеново-2);
- Великомихайлівський район (села Великокомарівка, Новосамицьке, Тростянець).
По санітарно-хімічним показникам вимогам не відповідають нормам 23 проби (18,5%), а саме:
- місто Болград;
- місто Татарбунари;
- Іванівський район (с. Павлинка);
- Котовський район (села Качурівка, Розалівка);
- Саратський район (села Мирнопілля, Камянка, Фараонівка, Фуратівка);
- Арцизький район (с. Теплиця);
- Татарбунарський район (с. Тузли).
Також з’явилися результати моніторингових лабораторних досліджень відносно стану якості морської води, відібрані у визначених точках на 22 пляжах міста Одеси та Білгород Дністровського, Татарбунарського, Кілійського, Овідіопольського, Лиманського районів. Там проби морської води по санітарно-мікробіологічнимі показникам відповідають гігієнічним вимогам.
Фото: fakti.ks.ua
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