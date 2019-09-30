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Новости Одессы и Одесской области

Де у Одеській області питна вода не відповідає вимогам

Де у Одеській області питна вода не відповідає вимогам

У період з 19 по 26 вересня в Одесі відібрали 18 проб на санітарно-мікробіологічні і 14 проб на санітарно-хімічні показники.

Про це повідомляє «Одеський обласний лабораторний центр МОЗУ».

Всі досліджені проби відповідають гігієнічним вимогам до питної води, призначеної для споживання людиною.

Однак у області стан питної води значно гірший.  Загалом по регіону було відібрано 204 проби питної води на санітарно-мікробіологічні і 124 проби на санітарно-хімічні показники.

Із них не відповідають вимогам по санітарно-мікробіологічним показникам 40 проб (19,6%), відібраних у таких населених пунктах:

  • місто Білгород-Дністровський;
  • місто Подільськ;
  • смт. Саврань;
  • Білгород-Дністровський район (села Підгірне, Козацьке);
  • Лиманський район (село Першотравневе);
  • Ізмаїльський район (села Утконосівка, Муравлівка);
  • Подільський район (села Качурівка, Розалівка);
  • Любашівський район (с. Ясеново-2);
  • Великомихайлівський район (села Великокомарівка, Новосамицьке, Тростянець).

По санітарно-хімічним показникам вимогам не відповідають нормам 23 проби (18,5%), а саме:

  • місто Болград;
  • місто Татарбунари;
  • Іванівський район (с. Павлинка);
  • Котовський район (села Качурівка, Розалівка);
  • Саратський район (села Мирнопілля, Камянка, Фараонівка, Фуратівка);
  • Арцизький район (с. Теплиця);
  • Татарбунарський район (с. Тузли).

Також з’явилися результати  моніторингових  лабораторних досліджень  відносно стану  якості морської води,  відібрані  у визначених точках  на 22 пляжах міста Одеси та Білгород Дністровського, Татарбунарського, Кілійського, Овідіопольського, Лиманського районів. Там  проби морської води по санітарно-мікробіологічнимі показникам відповідають гігієнічним вимогам.

Фото: fakti.ks.ua

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