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Давитимуть виноград та виготовлять чурчхелу: як в Одесі відбуватиметься грузинський фестиваль

Давитимуть виноград та виготовлять чурчхелу: як в Одесі відбуватиметься грузинський фестиваль

 На святі буде концертно-розважальна програма, національна кухня і грузинські вина.

Грузинський фестиваль «Тбілісоба в Одесі» відбудеться 5 жовтня у Парку культури та відпочинку ім. М. Горького.

Про це повідомляється на сторінці грузинського фестивалю “Тбілісіоба в Одесі” у Facebook.

Відкриття фестивалю відбудеться о 13:00.

Відвідувачам буде представлено безліч колоритних грузинських сувенірів, святкові фотозони, майстер-класи, вікторини з призами з Грузії та багато іншого.

На фестивалі усі бажаючі зможуть доторкнутися до прадавньої грузинської традиції, та подавити виноград в справжньому сацнахелі, а з виноградного соку всі гості зможуть приготувати найпопулярнішу грузинську солодкість – чурчхелу.

Особливим сюрпризом для гостей грузинського фестивалю «Тбілісоба в Одесі» стануть яскраві музичні виступи спеціально запрошених із Грузії зірок грузинської естради – співачки Ніно Чхеідзе та гурту «DUDU BAND». Також перед гостями виступатимуть Народний художній колектив України ансамбль грузинської пісні і танцю «Сакартвело» та юні представники Грузинської недільної школи «Ана-Бана» Грузинського культурно-освітнього центру «Іверія».

Фото: Finefruits

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