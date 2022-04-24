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Даты потонувшей «Москвы» и обстрела Одессы: нумерология или мистика?

Даты потонувшей «Москвы» и обстрела Одессы: нумерология или мистика?

Нумерология? Совпадения? Или даже мистика? Сравниваем даты отправленного по конкретному адресу крейсера «Москва» с… Титаником, а обстрел Одессы 23 апреля с другой исторической датой. Что получаем?

14 апреля 2022 года, на дно Черного моря пошел крейсера «Москва». Ровно 110 лет тому назад — 14 апреля 1912 года — погиб «Титаник».

А вот ректор Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д.Ушинского Андрей Красножон на своей странице в Facebook сообщает о другом символическом (может, даже мистическом?) совпадении:

«Сегодня, 23 апреля 2022 г. — произошли первые (в этой войне) обстрелы жилых кварталов Одессы. К сожалению, с жертвами. Но впервые за всю историю наш город подвергся обстрелу военными — в этот же день и в ту же страстную субботу — в 1854 г. 10 апреля, по календарю юлианскому (т.е. 23 апреля по летосчислению нынешнему). Сегодня, как и тогда — снова предпасхальная суббота… В той войне — под Одессой погиб фрегат «Тигр», сейчас — крейсер «Москва».

Фото — Facebook-страница Андрея Красножона

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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