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Новости Одессы и Одесской области

Дары осени: собираемся на семейный праздник в парк Шевченко

Дары осени: собираемся на семейный праздник в парк Шевченко

16 и 17 ноября в парке имени Шевченко пройдет увлекательный семейный фестиваль «Дары осени». Здесь организуют ярмарку щедрого осеннего урожая, угостят теплыми напитки и подарят хорошее настроение.

«Дары осени» не просто фестиваль – это настоящий заряд энергии и позитива для детей и взрослых. На празднике будут организованы яркие фотозоны, веселые конкурсы с призами и подарками для всей семьи.

Место встречи у сцены «Ракушка» (напротив стадиона «Черноморец»).

Начало в 11.00.

Вход свободный.

Фото: bb.lv

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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