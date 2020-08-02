Дамы за рулем: в Одесской области в ДТП попали две женщины (фото) 

Что нужно знать, покупая страховку ОСАГО? 7 вопросов и ответов В Украине наличие страховки ОСАГО обязательно. Поэтому важно знать как ее оформить и как ею пользоваться. Мы вместе с hotline.finance подготовили топ-7 вопросов и ответов для водителей. ПОДРОБНЕЕ