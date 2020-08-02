Дамы за рулем: в Одесской области в ДТП попали две женщины (фото) 

В ДТП в Одесской области попали «Toyota» и «Suzuki».
Это произошло в субботу, 1 августа, на дороге Одесса-Мелитополь в районе села Кошары.
Пострадали женщины 50-ти и 32-х лет, которые были за рулем авто, информирует ГУ Нацполиции в Одесской области.
Их госпитализировали.
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