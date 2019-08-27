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Новости Одессы и Одесской области

Дамские башмачки XIX ст. представили в одесском музее

Дамские башмачки XIX ст. представили в одесском музее

Одесский музей личных коллекций им. Блещунова вернул в свою экспозицию дамские башмачки фасона «Аделаида», изготовленные во Франции в 1850-60-е годы.

Как сообщили в пресс-службе музея, башмачки побывали в искусных руках реставратора Одесского филиала Национального научно-исследовательского центра Светланы Омелиной, и получили поистине сказочное преображение.

«Ах, высший свет XIX века. Балы и приёмы, прогулки и наряды, кружевные зонтики и тенистые аллеи… Испытаете ли вы, увидев их, тот особый трепет, какой ощущаешь всякий раз, когда думаешь о почти невозможном?», – говорится в сообщении музея.

Этим башмачкам более 150 лет, а были они практически одноразовыми, так как изготавливали такую обувь без учета «правый-левый», а заказывали дюжинами. Размер – 33.

В рассказе А. Н. Майкова “Петербургская весна” есть следующие строки: “Красавица подобрала свое платье и бурнус, обнаружив… обутую в прюнелевый башмачок маленькую ножку”. И вот они представлены в одесском музее. Башмачки рассказывают свою историю вновь – в одном из красивейших залов музея – «Дамская гостиная».

Увидеть башмачки можно ежедневно, кроме среды, с 10.30 до 17.30.

Вход в музей – 30 грн взрослые, 10 грн – дети и пенсионеры, Адрес: Польская, 19.

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