Дай имя малышу: одесский зоопарк просит подобрать имена зверятам и приглашает на праздник

Одесский зоопарк проводит конкурс «Дай имя малышу-2019». Любой желающий может подыскать имя для питомцев зоопарка, которые появились на свет в этом году.
Принять участие в конкурсе можно по ссылке.
А подводить итоги будут на празднике в зоопарке 12 октября в 12:00.
Без имен пока остаются малыши лани, енота, верблюда, зебры, мартышки, розового пеликана, антилопы и венгерской коровы.
Для гостей подготовлена увлекательная игровая программа в компании аниматоров. Юные посетители смогут продемонстрировать свои знания в познавательной викторине «Самый одесский зоопарк».
Кроме того, можно будет покормить экзотических животных, во время которого экскурсовод расскажет о таинственном мире живой природы.
Фото: Одесский зоопарк