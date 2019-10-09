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Новости Одессы и Одесской области

Дай имя малышу: одесский зоопарк просит подобрать имена зверятам и приглашает на праздник

Дай имя малышу: одесский зоопарк просит подобрать имена зверятам и приглашает на праздник

Одесский зоопарк проводит конкурс «Дай имя малышу-2019». Любой желающий может подыскать имя для питомцев зоопарка, которые появились на свет в этом году.

Принять участие в конкурсе можно по ссылке.

А подводить итоги будут на празднике в зоопарке 12 октября в 12:00.

Без имен пока остаются малыши лани, енота, верблюда, зебры, мартышки, розового пеликана, антилопы и венгерской коровы.

Для гостей подготовлена увлекательная игровая программа в компании аниматоров. Юные посетители смогут продемонстрировать свои знания в познавательной викторине «Самый одесский зоопарк».

Кроме того, можно будет покормить экзотических животных, во время которого экскурсовод расскажет о таинственном мире живой природы.

Фото: Одесский зоопарк

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