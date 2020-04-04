Cirque du Soleil виклав у мережі запис своєї вистави, щоб розважити людей під час карантину (відео)

Про це повідомляє пресслужба цирку Cirque du Soleil.

– У Cirque du Soleil ми пропонуємо втекти від повсякденного життя та переглянути наше шоу. Зараз більше, ніж коли-небудь, ми хочемо зробити свій маленький вклад для поширення радості, навіть здалеку, прямо до ваших місць убезпечення. Вітаємо у нашому світі, куди вас перевезуть захоплюючі показові кадри та улюблені відео шанувальників. Насолоджуйтесь, – зазначили у дописі до відео.

Фото: MapMe.Club

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!