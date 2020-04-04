Cirque du Soleil виклав у мережі запис своєї вистави, щоб розважити людей під час карантину (відео)

Вчора, 3 квітня, на сайті цирку Cirque du Soleil представили годинну виставу, щоби розважити глядачів під час карантину.
Про це повідомляє пресслужба цирку Cirque du Soleil.
– У Cirque du Soleil ми пропонуємо втекти від повсякденного життя та переглянути наше шоу. Зараз більше, ніж коли-небудь, ми хочемо зробити свій маленький вклад для поширення радості, навіть здалеку, прямо до ваших місць убезпечення. Вітаємо у нашому світі, куди вас перевезуть захоплюючі показові кадри та улюблені відео шанувальників. Насолоджуйтесь, – зазначили у дописі до відео.
Фото: MapMe.Club
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