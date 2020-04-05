Чудом сохранившаяся красота: роспись потолков в одесских парадных (фото)

Одесский краевед, геолог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов поделился своей уникальной коллекцией «Потолки Одессы».

Это замечательная подборка доставляет не только эстетическое удовольствие. Она наглядно демонстрирует, как по-разному складывается у нас то, что мы называем «хранить историю». К тому же, представленные фото — большая редкость. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.

В комментариях к подборке одесситы выражают восхищение и благодарность, пытаются угадать, «где это». А еще пишут: «Просто удивительно как это чудом сохранилось, особенно после ремонтов отечественных умельцев из ЖКХ», называют подборку «остатками роскоши прекрасной», «осколками былого с затоптанными мраморными ступенями и запахом котов».

Любуемся вместе.

Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.

Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.

Фото Дмитрия Жданова

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