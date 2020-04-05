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Новости Одессы и Одесской области

Чудом сохранившаяся красота: роспись потолков в одесских парадных (фото)

Чудом сохранившаяся красота: роспись потолков в одесских парадных (фото)

Продолжаем путешествовать по исторической Одессе «виртуально-карантинно».

Одесский краевед, геолог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов поделился своей уникальной коллекцией «Потолки Одессы».

Это замечательная подборка доставляет не только эстетическое удовольствие. Она наглядно демонстрирует, как по-разному складывается у нас то, что мы называем «хранить историю». К тому же, представленные фото — большая редкость. Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.

В комментариях к подборке одесситы выражают восхищение и благодарность, пытаются угадать, «где это». А еще пишут: «Просто удивительно как это чудом сохранилось, особенно после ремонтов отечественных умельцев из ЖКХ», называют подборку «остатками роскоши прекрасной», «осколками былого с затоптанными мраморными ступенями и запахом котов».

Любуемся вместе.

Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.
Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.
Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.
Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.
Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.
Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.
Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.
Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.
Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.
Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.
Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.
Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.
Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.
Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.
Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.
Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.
Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.
Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.
Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.
Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.
Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.
Далеко не все парадные в исторической части города сумели сохранить такую красоту.

Фото Дмитрия Жданова

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Мария Котова
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