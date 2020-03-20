Чтобы продать одесский стадион “Черноморец”, придумали план “Б”

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует продать одесский стадион «Черноморец» минимум за 10 млн. дол.
Об этом сообщила глава ФГВФЛ Светлана Рекрут.
При этом, если объект с такой ценой не привлечет покупателей, в Фонде будут действовать «по плану Б».
По словам главы Фонда, на стоимость лота влияет несовершенный инвестклимат и специфичность объекта.
— Во-первых, там должно быть целевое использование, во-вторых, стадион сам по себе не является прибыльным объектом, наоборот, он убыточный, и удерживать его дорого. Кроме того, Одесса — крайне сложный регион с точки зрения инвестклимата, — пояснила Рекрут.
Фото: wikimedia.org
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!