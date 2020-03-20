Чтобы продать одесский стадион “Черноморец”, придумали план “Б”

Об этом сообщила глава ФГВФЛ Светлана Рекрут.

При этом, если объект с такой ценой не привлечет покупателей, в Фонде будут действовать «по плану Б».

По словам главы Фонда, на стоимость лота влияет несовершенный инвестклимат и специфичность объекта.

— Во-первых, там должно быть целевое использование, во-вторых, стадион сам по себе не является прибыльным объектом, наоборот, он убыточный, и удерживать его дорого. Кроме того, Одесса — крайне сложный регион с точки зрения инвестклимата, — пояснила Рекрут.

Фото: wikimedia.org

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