Чтобы переписать часть Генплана, в Одессе готовы потратить почти три миллиона гривен

В Одессе после долгих баталий с Генпланом, который удалось таки пару лет назад принять, снова задумали менять его. Начать решили с корректирования важной составляющей градостроительного документа – историко-архитектурного плана. Изменения пройдут в два этапа. В этом году они должны будут затронуть графическую часть историко-архитектурного плана города. А в 2021 году запланировано внести изменения в текстовую часть плана.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Так, городское управление по вопросам охраны объектов культурного наследия уже объявило тендер на работы в системе государственных закупок Prozorro. Подавать предложения можно будет до 2 марта, а сами торги состоятся на следующий день.

После победителю предстоит проанализировать градостроительную ситуацию в исторических ареалах города и внести изменения в историко-архитектурный опорный план. Причем надо будет учесть тенденции последних десять лет.

Также, судя по техническому заданию, нужно собрать информацию об архитектурных памятниках и определить границы исторических территорий с учетом существующего состояния исторической застройки.

Внести историко-архитектурные изменения в план городу обойдется почти в 3 миллиона гривен. Чиновники уверяют, что учтут все, что ранее предлагали одесситы и активисты общественных организаций.

Корректировка историко-архитектурного плана будет проходить постепенно. Первым делом, подрядчику нужно будет поработать с графической частью историко-архитектурного плана города, а уже после – с его текстовой составляющей. Оба этапа технического задания полностью должны быть выполнены в 2021 году.

Фото: Prozorro, infoport.live

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