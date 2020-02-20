fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Чтобы переписать часть Генплана, в Одессе готовы потратить почти три миллиона гривен

Чтобы переписать часть Генплана, в Одессе готовы потратить почти три миллиона гривен

В Одессе после долгих баталий с Генпланом, который удалось таки пару лет назад принять, снова задумали менять его. Начать решили с корректирования важной составляющей градостроительного документа – историко-архитектурного плана. Изменения пройдут в два этапа. В этом году они должны будут затронуть графическую часть историко-архитектурного плана города. А в 2021 году запланировано внести изменения в текстовую часть плана.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Так, городское управление по вопросам охраны объектов культурного наследия уже объявило тендер на работы в системе государственных закупок Prozorro. Подавать предложения можно будет до 2 марта, а сами торги состоятся на следующий день.

После победителю предстоит проанализировать градостроительную ситуацию в исторических ареалах города и внести изменения в историко-архитектурный опорный план. Причем надо будет учесть тенденции последних десять лет.

Также, судя по техническому заданию, нужно собрать информацию об архитектурных памятниках и определить границы исторических территорий с учетом существующего состояния исторической застройки.

Внести историко-архитектурные изменения в план городу обойдется почти в 3 миллиона гривен. Чиновники уверяют, что учтут все, что ранее предлагали одесситы и активисты общественных организаций.

Корректировка историко-архитектурного плана будет проходить постепенно. Первым делом, подрядчику нужно будет поработать с графической частью историко-архитектурного плана города, а уже после – с его текстовой составляющей. Оба этапа технического задания полностью должны быть выполнены в 2021 году.

Фото: Prozorro, infoport.live

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить