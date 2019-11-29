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Новости Одессы и Одесской области

Чтобы не бросил: жительница Одесской области убила возлюбленного, узнав, что он хочет уйти

Чтобы не бросил: жительница Одесской области убила возлюбленного, узнав, что он хочет уйти

Пара молодых людей возвращалась на машине домой, в Саратский район.

В дороге они повздорили, после чего 43-летний мужчина заявил своей сожительнице, что уходит от нее.

Об этом рассказали в ГУНП в Одесской области.

34-летняя женщина буквально вскипела от злости.

– Убью! – закричала она.

Схватилась за ремень безопасности, изо всех сил дернула и оторвала. Оказавшееся в руках “оружие” женщина накинула на шею любимому и задушила его.

Сама испугавшись того, что наделала, выбежала из машины и поймала попутку, пытаясь как можно скорее уехать с места преступления.

Но по пути в Одессу, куда направлялась злоумышленница, ее перехватили полицейские.

Женщина не стала отрицать свою вину и во всем призналась правоохранителям.

Ей грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Фото: ГУНП в Одесской области

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