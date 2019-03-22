﻿ Что значит для Украины прекращение транзита газа? (мнение) - Одесская Жизнь

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Что значит для Украины прекращение транзита газа? (мнение)

Решение НАК «Нафтогаз Украины» об отмене в 2020 году транзита газа через Украину «убивает» возможность страны стать великой транзитной державой. Об этом заявил народный депутат и глава «Оппозиционной платформы – За життя» Вадим Рабинович в эфире авторской программы «Кто кому Рабинович» на телеканале «112 Украина».

Парламентарий отметил, что такое решение принесет стране огромные убытки.

«Довели ситуацию с «Газпромом» до того, что у нас не будет прокачки газа. А это, в самом лучшем случае, примерно минус пять миллиардов долларов в бюджете. Это значит, что доллар поднимется по отношению к гривне, цены вырастут, тарифы увеличатся», – пояснил политик.

Он подчеркнул, что отсутствие транзита газа через Украину противоречит интересам граждан страны.

«Вы убили возможность Украины стать великим транзитным государством. У страны должны быть интересы, связанные с ее гражданами, повышением жизненного уровня. А вы что делаете? Вы убиваете нашу возможность выживать!» – возмутился парламентарий.

По его мнению, решить проблему может смена правления «Нафтогаза» и прямые переговоры с «Газпромом».

«Необходимо немедленно выкинуть на свалку этих паразитов и приступить к прямым переговорам с «Газпромом». Если мы не подпишем договор, у нас не будет ни трубы, ни транзита, ни денег, чтобы платить пенсионерам хотя бы минимальную пенсию!» – подытожил Вадим Рабинович.

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