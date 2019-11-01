Что в выходные покажут детям в одесских театрах?

Куда сводить ребенка в викенд.
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
2 ноября, 12.00 — «Золушка»
Стоимость билетов — от 10 грн.
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
2 ноября, 10.00 — «Царевна-лягушка»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Филармония
ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.
3 ноября, 12.00 — Абонемент №7 «Театр чтеца — детям»
Стоимость билетов — от 50 грн.
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
3 ноября, 12.00 — «Сердце в ладонях»
Стоимость билетов — от 60 грн.
Фото: s11.stc.all.kpcdn.net