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Новости Одессы и Одесской области

Что в выходные покажут детям в одесских театрах?

Что в выходные покажут детям в одесских театрах?

Куда сводить ребенка в викенд.

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

2 ноября, 12.00 — «Золушка»

Стоимость билетов — от 10 грн.

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

2 ноября, 10.00 — «Царевна-лягушка»

Стоимость билетов — от 40 грн.

 Филармония

ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.

3 ноября, 12.00 — Абонемент №7 «Театр чтеца — детям»

Стоимость билетов — от 50 грн.

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

3 ноября, 12.00 — «Сердце в ладонях»

Стоимость билетов — от 60 грн.

Фото: s11.stc.all.kpcdn.net

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Анастасия Епурь
Анастасия ЕпурьПРОФИЛЬ
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