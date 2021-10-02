Что сегодня празднуют православные?

Сегодня, 2 октября, православные вспоминают мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.
В 276 году в Антиохии Писидийской во время языческого праздника святого Трофима замучили до смерти. Савватий также подвергся истязаниям, после чего его обули в железные сапоги с гвоздями и отослали для новых мучений во фригийский город Синад. Здесь его вместе с сенатором Доримедонтом, который тайно также исповедовал хритианство, отдали на растерзание зверям. Но животные не тронули мучеников. Тогда их усекли мечом.