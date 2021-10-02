Что сегодня празднуют православные?

В 276 году в Антиохии Писидийской во время языческого праздника святого Трофима замучили до смерти. Савватий также подвергся истязаниям, после чего его обули в железные сапоги с гвоздями и отослали для новых мучений во фригийский город Синад. Здесь его вместе с сенатором Доримедонтом, который тайно также исповедовал хритианство, отдали на растерзание зверям. Но животные не тронули мучеников. Тогда их усекли мечом.

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