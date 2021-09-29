Что сегодня празднуют православные?

Евфимия была христианкой и жительницей Халкидона. При императоре Диоклетиане её подвергли пыткам на специальном колесе, которое по мере вращения отрезало куски плоти. Как рассказывается в житии, её спас явившейся ангел. Он остановил колесо и исцелил раны. После этого свидетели происшествия стали христианами.

Видя мужество Евфимии, её решили отдать на растерзание львам и медведям. Но те стали лизать ей ноги. Одна медведица нанесла ей небольшую рану, после чего святая умерла. В этот момент начали рушиться стены цирка.

Тело мученицы погребли в окрестностях Халкидона. Позднее над её могилой построили величественный храм, в котором в 451 году проходил Четвёртый Вселенский собор. Сейчас мощи святой покоятся в соборе Святого Георгия в Фанаре.