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Что сегодня отмечают православные, а что — католики?

Что сегодня отмечают православные, а что — католики?

Сегодня, 4 сентября, православные вспоминают мученика Агатоника, а католики — Розу из Витербо.

Святой Агатоник жил во II-III веках в Никомидии и происходил из знатного рода. Он проведовал христиенство, за что по приказу императора Максимиана его казнили. Вместе с ним за веру мученической смертью погибли христиане Зотик, Теопрепий, Акиндин, Севериан и Зенон. После жестоких мучений их распяли на кресте.

Согласно записям в актах о канонизации, святая Роза родилась в 1233 году в Витербо в бедной и благочестивой семье. Когда Роза тяжело заболела, ей явилась Дева Мария и велела ей вступить в Третий орден францисканцев и проповедовать покаяние. После видения девушка стала проповедовать на улицах города.

Роза хотела вступить в монастырь клариссинок, но из-за бедности не смогла принести положенное монахине приданое. Тем не менее, по преданию, она предсказала, что вступит в этот монастырь после смерти. Остаток жизни она провела в келье в отцовском доме. Умерла 6 марта 1252 года .

Первоначально Розу похоронили в приходской церкви Санта-Мария-ин-Поджио, но 4 сентября 1257 года её мощи обнаружили нетленными и перенесли в монастырь клариссинок в Витербо, куда он хотела попасть при жизни. Сам монастырь позднее получил её имя.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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