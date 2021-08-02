Что сегодня отмечают православные, а что — католики?

Святой Евсевий родился в 283 году на острове Сардиния. После мученической кончины отца вместе с сестрой и матерью переехал в Рим. Там он пошел по церковному пути и сделал успешную карьеру. Благодаря своим организаторским способностям от чтеца вырос до епископа.

В 355 году в Милане прошел Вселенский собор, на котором вверх взяли ариане. Евсевий отказался подписывать акты собрания, так как был противником арианской ереси. В итоге его отправили в ссылку в Скифополь, что в Палестине, а затем — в Каппадокию и Фиваиду. В 361 году, после кончины Констанция II, император Иулиан положил конец его изгнанию, и он вернулся на свою кафедру.

Святой Евсевий умер в Верчелли в 371 или 372 году.

История жизни пророка Илии описывается в Третьей и Четвёртой Книгах Царств. Так, согласно этим источникам, Илия был ревностным поборником чистоты веры в Израильском царстве. В период правления Ахава, когда установили культ Ваала и Астарты, он совершал много чудес и боролся с идолопоклонничеством. Также пророк предсказал, что если царь и его народ не обратятся к истинному Богу, то они будут голодать. Ахав не послушался пророка, и в стране настала засуха и большой голод.

Согласно Библии, Илия вознесся на небеса живым. Впрочем, в православном богословии есть мнение, что пророк вознесся не на небо, а в некое сокровенное место, в котором ожидает дня Второго пришествия Иисуса Христа.