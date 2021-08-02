Новости Одессы и Одесской области

Что сегодня отмечают православные, а что — католики?

Что сегодня отмечают православные, а что — католики?

Сегодня, 2 августа, католики вспоминают святого Евсевия, а православные — пророка Илию.

Святой Евсевий родился в 283 году на острове Сардиния. После мученической кончины отца вместе с сестрой и матерью переехал в Рим. Там он пошел по церковному пути и сделал успешную карьеру. Благодаря своим организаторским способностям от чтеца вырос до епископа.

В 355 году в Милане прошел Вселенский собор, на котором вверх взяли ариане. Евсевий отказался подписывать акты собрания, так как был противником арианской ереси. В итоге его отправили в ссылку в Скифополь, что в Палестине, а затем — в Каппадокию и Фиваиду. В 361 году, после кончины Констанция II, император Иулиан положил конец его изгнанию, и он вернулся на свою кафедру.

Святой Евсевий умер в Верчелли в 371 или 372 году.

История жизни пророка Илии описывается в Третьей и Четвёртой Книгах Царств. Так, согласно этим источникам, Илия был ревностным поборником чистоты веры в Израильском царстве. В период правления Ахава, когда установили культ Ваала и Астарты, он совершал много чудес и боролся с идолопоклонничеством. Также пророк предсказал, что если царь и его народ не обратятся к истинному Богу, то они будут голодать. Ахав не послушался пророка, и в стране настала засуха и большой голод.

Согласно Библии, Илия вознесся на небеса живым. Впрочем, в православном богословии есть мнение, что пророк вознесся не на небо, а в некое сокровенное место, в котором ожидает дня Второго пришествия Иисуса Христа.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить